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Posted 16 ноября, 04:06

Published 16 ноября, 04:06

Modified 16 ноября, 04:09

Updated 16 ноября, 04:09

Полиция проверила закладку, которую красноярка принесла на встречу к депутату

Полиция проверила закладку, которую красноярка принесла депутату. Что в ней было?

16 ноября 2024, 04:06
Фото: МВД 24.

Полиция проверила закладку, которую красноярка принесла на встречу к депутату

В полиции проверили закладку, которую нашла в подъезде жительница Зеленой рощи и принесла на встречу к депутату заксобрания края.

Инцидент произошел вчера, 15 ноября. В своем телеграм-канале депутат Елена Пензина рассказала, что красноярска принесла в пакетике закладку, которую наркодилеры оставили в подъезде.

«Вот такие вещи у нас в коробах, откуда идут провода. Я не знаю, что это такое. Это спрятано было со шприцами», — заявила красноярка.
Видео: Пензина.

В полиции провели экспертизу и выяснили, что жидкость во флаконе, не содержит наркотических, психотропных и других запрещенных веществ. Предположительно, это может быть назальные капли.

На место, где нашли флакон, выезжала полиция. Никаких предметов, указывающих на присутствие наркотиков, в подъезде не обнаружили.

В МВД отметили, что при обнаружении подозрительных находок нужно обращаться в полицию, сами не стоит поднимать такие предметы или прикасаться к ним.

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