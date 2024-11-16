Полиция проверила закладку, которую красноярка принесла депутату. Что в ней было?

Posted 16 ноября, 04:06
Published 16 ноября, 04:06
Modified 16 ноября, 04:09
Updated 16 ноября, 04:09
Инцидент произошел вчера, 15 ноября. В своем телеграм-канале депутат Елена Пензина рассказала, что красноярска принесла в пакетике закладку, которую наркодилеры оставили в подъезде.
«Вот такие вещи у нас в коробах, откуда идут провода. Я не знаю, что это такое. Это спрятано было со шприцами», — заявила красноярка.
В полиции провели экспертизу и выяснили, что жидкость во флаконе, не содержит наркотических, психотропных и других запрещенных веществ. Предположительно, это может быть назальные капли.
На место, где нашли флакон, выезжала полиция. Никаких предметов, указывающих на присутствие наркотиков, в подъезде не обнаружили.
В МВД отметили, что при обнаружении подозрительных находок нужно обращаться в полицию, сами не стоит поднимать такие предметы или прикасаться к ним.