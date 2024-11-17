Депутата Новака убрали с поста секретаря в КПРФ после избиения сожительницы

Posted 17 ноября, 06:44
Published 17 ноября, 06:44
Modified 17 ноября, 06:46
Updated 17 ноября, 06:46
Началось все с того, что красноярка Инна Яковлева обвинила Новака в избиении. Она рассказала журналистам, что они состоят в отношениях с 2007 года и у них есть общие дети. По словам женщины, между ними произошел конфликт из-за измены, после чего она заявила, что подаст на алименты. Затем, как утверждает Яковлева, Новак ее избил и угрожал убить.
Сам же депутат все отрицал журналистам и утверждал, что не знает женщину. СК возбудил уголовное дело против Новака. Его подозревают в истязании и угрозе убийством.
Решение о смене секретаря приняли на конференции партии путем тайоного голосования. По его итогам пост секретаря займет представительница партии Елена Родикова, сообщил депутат регионального Заксобрания Владимир Вахтель.
В 2023 году Родикова баллотировалась от КПРФ в горсовет Красноярска, но не прошла.
Ранее вице-спикера заксобрания Красноярского края Андрея Новака исключили из комиссии по этике. Решение приняли депутаты на сессии 4 июля.