Депутата Новака убрали с поста секретаря в КПРФ после избиения сожительницы

Началось все с того, что красноярка Инна Яковлева обвинила Новака в избиении. Она рассказала журналистам, что они состоят в отношениях с 2007 года и у них есть общие дети. По словам женщины, между ними произошел конфликт из-за измены, после чего она заявила, что подаст на алименты. Затем, как утверждает Яковлева, Новак ее избил и угрожал убить.