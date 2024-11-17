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Posted 17 ноября, 06:44

Published 17 ноября, 06:44

Modified 17 ноября, 06:46

Updated 17 ноября, 06:46

Депутата Новака убрали с поста секретаря в КПРФ после избиения сожительницы

Депутата Новака убрали с поста секретаря в КПРФ после избиения сожительницы

17 ноября 2024, 06:44
Фото: Владимир Вахтель / заксобрание Красноярского края.
В красноярском краевом отделении КПРФ с должности первого секретаря убрали депутата заксобрания Андрея Новака. Его подозревают в избиении сожительницы.

Началось все с того, что красноярка Инна Яковлева обвинила Новака в избиении. Она рассказала журналистам, что они состоят в отношениях с 2007 года и у них есть общие дети. По словам женщины, между ними произошел конфликт из-за измены, после чего она заявила, что подаст на алименты. Затем, как утверждает Яковлева, Новак ее избил и угрожал убить.

Сам же депутат все отрицал журналистам и утверждал, что не знает женщину. СК возбудил уголовное дело против Новака. Его подозревают в истязании и угрозе убийством.

Суд запретил Новаку приближаться к месту жительства потерпевшей, общаться с ней и свидетелями. Сам же депутат отрицает произошедшее.

Решение о смене секретаря приняли на конференции партии путем тайоного голосования. По его итогам пост секретаря займет представительница партии Елена Родикова, сообщил депутат регионального Заксобрания Владимир Вахтель.

В 2023 году Родикова баллотировалась от КПРФ в горсовет Красноярска, но не прошла.

Ранее вице-спикера заксобрания Красноярского края Андрея Новака исключили из комиссии по этике. Решение приняли депутаты на сессии 4 июля.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Андрей Новак#КПРФ#Партия#Пост
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