Два новых теплохода для рейсов по Енисею почти готовы. Один обещают запустить в 2025

Posted 17 ноября, 08:29
Published 17 ноября, 08:29
Modified 17 ноября, 08:31
Updated 17 ноября, 08:31
Как пишет губернатор края Михаил Котюков, на теплоходе «Виктор Астафьев» ведется установка оборудования и электромонтажные работы. Его планируют пустить по Енисею в 2025 году — с опозданием к юбилею писателя.
Еще судостроители завершили корпус второго судна — «Андрея Дубенского».
Контракт на постройку двух теплоходов заключили в апреле 2020 года — власти должны выкупить их через лизинг до 2040 года за 8,7 миллиарда рублей. По контракту «Андрей Дубенский» должен был прибыть в Красноярск в 2023 году, а «Виктор Астафьев», — в 2024 году. Но позднее сроки поставки сдвинулись — как отмечали власти, это произошло из-за «международной обстановки и санкций».
Теплоходы вместят по 245 пассажиров. На палубах предусмотрены каюты разных классов, ресторан, фитнес-комплекс, деловой офис и камеры хранения. Планируется, что судна будут ходить по маршруту Красноярск — Дудинка — Красноярск.