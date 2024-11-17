Два новых теплохода для рейсов по Енисею почти готовы. Один обещают запустить в 2025

Контракт на постройку двух теплоходов заключили в апреле 2020 года — власти должны выкупить их через лизинг до 2040 года за 8,7 миллиарда рублей. По контракту «Андрей Дубенский» должен был прибыть в Красноярск в 2023 году, а «Виктор Астафьев», — в 2024 году. Но позднее сроки поставки сдвинулись — как отмечали власти, это произошло из-за «международной обстановки и санкций».