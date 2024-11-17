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Posted 17 ноября, 08:29

Published 17 ноября, 08:29

Modified 17 ноября, 08:31

Updated 17 ноября, 08:31

Два новых теплохода для рейсов по Енисею почти готовы. Один обещают запустить в 2025

Два новых теплохода для рейсов по Енисею почти готовы. Один обещают запустить в 2025

17 ноября 2024, 08:29
Фото: Михаил Котюков.
Конструкторы теплоходов «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» готовят суда для запуска в Красноярском крае.

Как пишет губернатор края Михаил Котюков, на теплоходе «Виктор Астафьев» ведется установка оборудования и электромонтажные работы. Его планируют пустить по Енисею в 2025 году — с опозданием к юбилею писателя.

Еще судостроители завершили корпус второго судна — «Андрея Дубенского».

Контракт на постройку двух теплоходов заключили в апреле 2020 года — власти должны выкупить их через лизинг до 2040 года за 8,7 миллиарда рублей. По контракту «Андрей Дубенский» должен был прибыть в Красноярск в 2023 году, а «Виктор Астафьев», — в 2024 году. Но позднее сроки поставки сдвинулись — как отмечали власти, это произошло из-за «международной обстановки и санкций».

Теплоходы вместят по 245 пассажиров. На палубах предусмотрены каюты разных классов, ресторан, фитнес-комплекс, деловой офис и камеры хранения. Планируется, что судна будут ходить по маршруту Красноярск — Дудинка — Красноярск.

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