Ефимов: В Москве в ЮЗАО по программе реновации расселили 90 домов

Posted 17 ноября, 14:53
Published 17 ноября, 14:53
Modified 17 ноября, 14:54
Updated 17 ноября, 14:54
Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.
«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек», — подчеркнул Владимир Ефимов.
В рамках программы реновации в округе в новое жилье смогут переехать в общей сложности более 116 тысяч горожан.
«Больше всего домов в Юго-Западном административном округе расселили в районе Зюзино. Там в новые квартиры переехали жители 17 домов, в Конькове — 16, в Академическом районе — 13. После расселения старые дома демонтируют. На их месте возводят новостройки с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации», — отметил министр правительства российской столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Жильцы 90 домов, расселенных полностью, получили квартиры в новых домах, расположенных в девяти районах округа.
Максимальное количество жильцов расселенных домов округа заключило договоры на новое жилье в Коньково — их количество превысило 3,4 тыс. человек, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В районе Зюзино владельцами комфортных квартир в новостройках стали 3,3 тысячи москвичей — раньше они жили в 17 домах, расселенных полностью. В Академическом районе новые квартиры получили 2,8 тыс. человек, ранее живших в 13 расселенных домах.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал о том, что в проекте бюджета на три года на цели программы реновации заложили 1,2 трлн рублей.