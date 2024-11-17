prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 14:53

Published 17 ноября, 14:53

Modified 17 ноября, 14:54

Updated 17 ноября, 14:54

Ефимов: В Москве в ЮЗАО по программе реновации расселили 90 домов

Ефимов: В Москве в ЮЗАО по программе реновации расселили 90 домов

17 ноября 2024, 14:53
В Юго-Западном административном округе Москвы в новостройки в рамках программы реновации смогли переехать жильцы 90 старых домов.

Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.

«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек», — подчеркнул Владимир Ефимов.

В рамках программы реновации в округе в новое жилье смогут переехать в общей сложности более 116 тысяч горожан.

«Больше всего домов в Юго-Западном административном округе расселили в районе Зюзино. Там в новые квартиры переехали жители 17 домов, в Конькове — 16, в Академическом районе — 13. После расселения старые дома демонтируют. На их месте возводят новостройки с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации», — отметил министр правительства российской столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Жильцы 90 домов, расселенных полностью, получили квартиры в новых домах, расположенных в девяти районах округа.

Максимальное количество жильцов расселенных домов округа заключило договоры на новое жилье в Коньково — их количество превысило 3,4 тыс. человек, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В районе Зюзино владельцами комфортных квартир в новостройках стали 3,3 тысячи москвичей — раньше они жили в 17 домах, расселенных полностью. В Академическом районе новые квартиры получили 2,8 тыс. человек, ранее живших в 13 расселенных домах.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал о том, что в проекте бюджета на три года на цели программы реновации заложили 1,2 трлн рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика