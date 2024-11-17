Красноярец запустил фейерверк, катаясь на привязанной к авто плюшке. Его ищут

Posted 17 ноября, 09:16
Published 17 ноября, 09:16
Modified 17 ноября, 10:40
Updated 17 ноября, 10:40
Видео произошедшего прислали в «ПМ» читатели. На кадрах видно как по кольцу под Николаевским мостом проезжает автомобиль, к которому привязана плюшка. В плюшке сидит человек, который запускает фейерверк. В это время оператор эмоционально комментирует происходящее.
Когда именно это произошло, не уточняется. В ГАИ рассказали «ПМ», что им уже поступила информация о произошедшем — её передали в работу. Сейчас жителей с видео ищут.