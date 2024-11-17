prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 09:16

Published 17 ноября, 09:16

Modified 17 ноября, 10:40

Updated 17 ноября, 10:40

Красноярец запустил фейерверк, катаясь на привязанной к авто плюшке

Красноярец запустил фейерверк, катаясь на привязанной к авто плюшке. Его ищут

17 ноября 2024, 09:16
Фото: prmira.ru.

Красноярец запустил фейерверк, катаясь на привязанной к авто плюшке

В Красноярске житель запускал фейерверк во время того, как катался на привязанной к автомобилю плюшке.

Видео произошедшего прислали в «ПМ» читатели. На кадрах видно как по кольцу под Николаевским мостом проезжает автомобиль, к которому привязана плюшка. В плюшке сидит человек, который запускает фейерверк. В это время оператор эмоционально комментирует происходящее.

Видео: prmira.ru.

Когда именно это произошло, не уточняется. В ГАИ рассказали «ПМ», что им уже поступила информация о произошедшем — её передали в работу. Сейчас жителей с видео ищут.

  • Ранее на Николаевском мосту фейерверк запускали на ходу из салона желтого кабриолета. Однако в ГАИ тогда сообщили, что нарушений ПДД не было, поэтому они не занимались этим делом.
Читайте также:
Красноярцы прицепили ванну к самокату и разъезжали так по городуУстроившие фейерверк из кабриолета красноярцы опубликовали видео под песню ШаманаВ Красноярске мотоциклист разбился на Николаевском мосту. Он пытался выполнить трюк
#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Фейерверк#Николаевский мост#ГАИ#Плюшки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика