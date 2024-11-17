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Posted 17 ноября, 11:37

Published 17 ноября, 11:37

Modified 17 ноября, 11:39

Updated 17 ноября, 11:39

Красноярка ругается на шумных соседей. Они устраивают вечеринки каждые выходные

Красноярка ругается на шумных соседей. Они устраивают вечеринки каждые выходные

17 ноября 2024, 11:37
Фото: Pokrovka_Life124.
Красноярка пожаловалась на новых соседей, которые каждые выходные устраивают громкие вечеринки. На полицию им все равно.

Пост жительницы опубликовали в телеграм-канале Pokrovka_Life124. Она пишет, что живет на Линейной. С сентября в их доме появились новые соседи, которые, по ее словам, «каждую пятницу, субботу и воскресенье устраивают шумные сборища».

«Неоднократно вызывали охрану жилого комплекса, так как после 23:00 они шумят, поют песни и слушают громкую музыку — стены буквально дрожат».

Сегодня, 17 ноября, рассказывает красноярка, с 5:00 до 9:00 утра соседи снова кричали и слушали музыку.

«Был вызван наряд полиции, но проживающие не открыли дверь. Они поспешно уехали, ситуация не изменилась. На повторный вызов, сделанный в 6:00, наряд прибыл только в 9:30, принял еще одно заявление и отправил его на рассмотрение».

По словам жительницы, многие соседи из-за шума стучали по батареям, но шумная компания «не обращает на это внимания и стучит в ответ».

В комментариях другая девушка написала, что тоже живет в этом доме и страдает от шума.

  • Ранее другая жительница Красноярска решила высказаться на тему шума в городе и раскритиковала автомобилистов, которые громко слушают музыку. Многие разделили её негодование.
  • Иногда недовольство шумом толкает жителей Красноярска и других городов на преступления. В декабре 2023 года 28-летний красноярец напал с ножом на соседей и ранил их — по его словам, они часто шумели, слушали музыку, чем раздражали его. В феврале 2022 года другой красноярец обстрелял машины из-за громкой музыки в Академгородке.
  • В мае 2022 года житель Кемерова вышел во двор разбираться из-за громкой музыки ночью — все закончилось потасовкой и стрельбой.
  • Ещё в 2023 году женщина пыталась сдать шумных детей соседки в детдом.
  • В августе 2024 года 60-летняя красноярка решила отомстить шумным соседям и подожгла их автомобиль.
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