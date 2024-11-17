Красноярка ругается на шумных соседей. Они устраивают вечеринки каждые выходные

Posted 17 ноября, 11:37
Published 17 ноября, 11:37
Modified 17 ноября, 11:39
Updated 17 ноября, 11:39
Пост жительницы опубликовали в телеграм-канале Pokrovka_Life124. Она пишет, что живет на Линейной. С сентября в их доме появились новые соседи, которые, по ее словам, «каждую пятницу, субботу и воскресенье устраивают шумные сборища».
«Неоднократно вызывали охрану жилого комплекса, так как после 23:00 они шумят, поют песни и слушают громкую музыку — стены буквально дрожат».
Сегодня, 17 ноября, рассказывает красноярка, с 5:00 до 9:00 утра соседи снова кричали и слушали музыку.
«Был вызван наряд полиции, но проживающие не открыли дверь. Они поспешно уехали, ситуация не изменилась. На повторный вызов, сделанный в 6:00, наряд прибыл только в 9:30, принял еще одно заявление и отправил его на рассмотрение».
По словам жительницы, многие соседи из-за шума стучали по батареям, но шумная компания «не обращает на это внимания и стучит в ответ».
В комментариях другая девушка написала, что тоже живет в этом доме и страдает от шума.