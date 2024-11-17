Красноярцам рассказали, чем полезна тушенка и почему её нельзя есть часто

Posted 17 ноября, 12:48
Published 17 ноября, 12:48
Modified 17 ноября, 12:50
Updated 17 ноября, 12:50
В ведомстве рассказали, что для изготовления тушенки используют преимущественно свинину, говядину, курицу. Мясо измельчают, добавляют соль, приправы, затем помещают в банки и герметично упаковывают.
Далее всё отправляют в автоклав, где проводится стерилизация.
«Основа любого мяса — белок, который полностью сохраняется в мясных консервах. Белок участвует в строительстве клеток организма, влияет на состояние волос, кожи, ногтей», — отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, говорят в ведомстве, в готовом продукте сохраняются важные микроэлементы — магний, кальций, натрий, калий, фосфор, йод, медь, хром, натрий, медь, железо, хлор и другие.
«Поэтому в сочетании с полезным гарниром мясные консервы вполне могут стать частью сбалансированного рациона».
За счет технологии приготовления в мясе, как правило, содержится мало жиров. Его рекомендуют людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Однако часто есть тушенку не стоит — она имеет высокую калорийность. Перед покупкой обязательно проверяйте упаковку на повреждения — вздутые крышки, ржавчина, деформация.еда