Красноярцам рассказали, чем полезна тушенка и почему её нельзя есть часто

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, что полезного содержится в тушенке и почему её не стоит есть часто.

В ведомстве рассказали, что для изготовления тушенки используют преимущественно свинину, говядину, курицу. Мясо измельчают, добавляют соль, приправы, затем помещают в банки и герметично упаковывают. Далее всё отправляют в автоклав, где проводится стерилизация. «Основа любого мяса — белок, который полностью сохраняется в мясных консервах. Белок участвует в строительстве клеток организма, влияет на состояние волос, кожи, ногтей», — отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, говорят в ведомстве, в готовом продукте сохраняются важные микроэлементы — магний, кальций, натрий, калий, фосфор, йод, медь, хром, натрий, медь, железо, хлор и другие. «Поэтому в сочетании с полезным гарниром мясные консервы вполне могут стать частью сбалансированного рациона». За счет технологии приготовления в мясе, как правило, содержится мало жиров. Его рекомендуют людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Однако часто есть тушенку не стоит — она имеет высокую калорийность. Перед покупкой обязательно проверяйте упаковку на повреждения — вздутые крышки, ржавчина, деформация.еда Читайте также: Красноярцам рассказали, какие продукты есть, чтобы забыть о дефиците витамина D Можно ли сухофруктами заменить любимые конфеты? Отвечает красноярский нутрициолог Кому можно и нельзя есть холодец: красноярцам рассказали о пользе и вреде блюда