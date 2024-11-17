prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 12:48

Published 17 ноября, 12:48

Modified 17 ноября, 12:50

Updated 17 ноября, 12:50

Красноярцам рассказали, чем полезна тушенка и почему её нельзя есть часто

Красноярцам рассказали, чем полезна тушенка и почему её нельзя есть часто

17 ноября 2024, 12:48
Фото: freepik.com.
В краевом Роспотребнадзоре рассказали, что полезного содержится в тушенке и почему её не стоит есть часто.

В ведомстве рассказали, что для изготовления тушенки используют преимущественно свинину, говядину, курицу. Мясо измельчают, добавляют соль, приправы, затем помещают в банки и герметично упаковывают.

Далее всё отправляют в автоклав, где проводится стерилизация.

«Основа любого мяса — белок, который полностью сохраняется в мясных консервах. Белок участвует в строительстве клеток организма, влияет на состояние волос, кожи, ногтей», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, говорят в ведомстве, в готовом продукте сохраняются важные микроэлементы — магний, кальций, натрий, калий, фосфор, йод, медь, хром, натрий, медь, железо, хлор и другие.

«Поэтому в сочетании с полезным гарниром мясные консервы вполне могут стать частью сбалансированного рациона».

За счет технологии приготовления в мясе, как правило, содержится мало жиров. Его рекомендуют людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Однако часто есть тушенку не стоит — она имеет высокую калорийность. Перед покупкой обязательно проверяйте упаковку на повреждения — вздутые крышки, ржавчина, деформация.еда

Читайте также:
Красноярцам рассказали, какие продукты есть, чтобы забыть о дефиците витамина DМожно ли сухофруктами заменить любимые конфеты? Отвечает красноярский нутрициологКому можно и нельзя есть холодец: красноярцам рассказали о пользе и вреде блюда
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Роспотребнадзор#Продукты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика