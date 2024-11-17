Набережная с ондатрами и голубятня. Публикуем эскизы 7 будущих скверов Красноярска

На улице Кутузова планируют благоустроить сквер. Местные жители считают его школьным, потому что в нём часто задерживаются дети по пути с уроков. Поэтому в проектировании авторы решили использовать тему школьных тетрадей — в этом стиле оформят навесы, качели, скамейки, детские «лазалки» и арт-объекты в виде букв. Львов, которые сейчас стоят на входе, решили оставить: их отреставрируют и покрасят.