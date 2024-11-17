Набережная с ондатрами и голубятня. Публикуем эскизы 7 будущих скверов Красноярска

Posted 17 ноября, 07:36
Published 17 ноября, 07:36
Modified 17 ноября, 07:38
Updated 17 ноября, 07:38
В 2025 году в Красноярске должны благоустроить 7 общественных пространств — 3 сквера, 3 набережные и аллею.
У озер на улице Вильского хотят создать набережную — сейчас территория не ухожена и доступа к воде нет. Проектировщики предлагают обустроить здесь смотровые балконы, спуски к воде, прогулочные тропы, детскую и спортивную зоны и места для тихого отдыха. В водоёме, отметили в мэрии, водятся ондатры и утки.
У еще одних озер, на улице Судостроительной, благоустройство набережной продолжится — оно будет в том же стиле. Планируется разместить там детскую площадку, площадку для выгула собак, беседки, смотровые балконы, и проложить пешеходные маршруты.
На пустыре около улицы Борисевича, 4-6 хотят обустроить сквер. Там есть старая голубятня, которую обновят. Еще планируется разместить там дорожки, детские площадки для разных возрастов, качели, перголы, скейт-парк, уличные тренажеры, велодорожки и площадку для выгула собак.
На улице Кутузова планируют благоустроить сквер. Местные жители считают его школьным, потому что в нём часто задерживаются дети по пути с уроков. Поэтому в проектировании авторы решили использовать тему школьных тетрадей — в этом стиле оформят навесы, качели, скамейки, детские «лазалки» и арт-объекты в виде букв. Львов, которые сейчас стоят на входе, решили оставить: их отреставрируют и покрасят.
Обновить планируют сквер Геодезистов в микрорайоне Покровский. Сейчас там есть детская площадка и хорошее озеленение, но тропинки находятся в плохом состоянии. Еще в сквер добавят зоны для тихого отдыха с геокуполом.
В 2025 году продолжится благоустройство набережной реки Бугач — на участке от Камской, 5 до Комбайностроителей. Вдоль реки проложат пешеходные и велосипедные маршруты, оборудуют экотропу, подсветят мостик, построят детскую площадку и сад с качелями.
Последний объект на следующий год — аллея героев Чернобыля на проспекте Комсомольский. туда уже перенесли мемориал, посвященный ликвидаторам аварии.
Планируется, что на аллее появятся качели, навесы, места для отдыха, информационные стенды об аварии и её ликвидаторах, парковочные места для автобусов и цветники.