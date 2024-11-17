В крае экс-работник супермаркета начислили себе 33 тысячи бонусов магазина

Posted 17 ноября, 05:21
Published 17 ноября, 05:21
Modified 17 ноября, 06:00
Updated 17 ноября, 06:00
Как сообщили в полиции, к ним обратился один из руководителей сети магазинов — он рассказал, что их кассир отказалась принимать оплату товаров у бывшего сотрудника большим количеством бонусов с карты, оформленной на чужое имя.
При проверке начисления баллов оказалось, что таких карт несколько, но экс-работник не внес их в базу.
Полиция установила, что 43-летний житель Шарыпово работал в сети супермаркетов на должности техника: настраивал кассы, программное обеспечение и работал с картами лояльности. После увольнения в декабре 2023 года он при помощи установленной на свой компьютер программы удаленного доступа дистанционно подключился к бонусной системе компании.
За несколько дней он внёс в систему данные восьми несуществующих людей и оформил для них бонусные карты, а потом начислил на них 42 тысячи рублей.
Затем он шел в магазины за продуктами и бытовой химией, и оплачивал большую часть баллами. Общий ущерб составил 33 тысячи.
Против мужчины возбудили уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.