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Posted 17 ноября, 12:13

Published 17 ноября, 12:13

Modified 17 ноября, 12:15

Updated 17 ноября, 12:15

В Красноярске остановили торги по платным парковкам. Почему?

В Красноярске остановили торги по платным парковкам. Почему?

17 ноября 2024, 12:13
Фото: 1MI.
В Красноярске приостановили торги по обустройству двух новых платных парковок из-за жалобы в УФАС.

Недавно на портале госзакупок появился тендер на приобретение оборудования для двух платных парковок — заказчиком было УДИБ.

Парковки планируют оборудовать на базе бесплатных автостоянок. Первую — на 35 мест на улице Партизана Железняка, 3а вторую — на 80 машин на улице Республики, 35.

В закупке было указано, что устанавливаемое программное обеспечение должно взаимодействовать с приложением Keypark и «иметь функциональную взаимосвязь с установленным парковочным оборудованием в сети платных парковочных пространств Красноярска».

Представители компании «Пегас Сервис» подали на торги жалобу. Они считают, что такая документация закупки заточена под конкретную компанию, и это нарушение.

Сообщается, что ПО Keypark принадлежит одноимённой компании — значит, использовать его не получится без дополнительного соглашения. При этом, по мнению «Пегас Сервис», другие системы работают не хуже этой.

Еще в жалобе указано, что последние два года в аукционах УДИБ побеждает именно компания-владелица ПО Keypark.

Сейчас УФАС приостановил торги и проводит проверку.

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