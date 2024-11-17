В Красноярске остановили торги по платным парковкам. Почему?

Posted 17 ноября, 12:13
Published 17 ноября, 12:13
Modified 17 ноября, 12:15
Updated 17 ноября, 12:15
Недавно на портале госзакупок появился тендер на приобретение оборудования для двух платных парковок — заказчиком было УДИБ.
Парковки планируют оборудовать на базе бесплатных автостоянок. Первую — на 35 мест на улице Партизана Железняка, 3а вторую — на 80 машин на улице Республики, 35.
В закупке было указано, что устанавливаемое программное обеспечение должно взаимодействовать с приложением Keypark и «иметь функциональную взаимосвязь с установленным парковочным оборудованием в сети платных парковочных пространств Красноярска».
Представители компании «Пегас Сервис» подали на торги жалобу. Они считают, что такая документация закупки заточена под конкретную компанию, и это нарушение.
Сообщается, что ПО Keypark принадлежит одноимённой компании — значит, использовать его не получится без дополнительного соглашения. При этом, по мнению «Пегас Сервис», другие системы работают не хуже этой.
Еще в жалобе указано, что последние два года в аукционах УДИБ побеждает именно компания-владелица ПО Keypark.
Сейчас УФАС приостановил торги и проводит проверку.