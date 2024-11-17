В Красноярске отменили концерт группы «Рефлекс» из-за травмы солистки

Posted 17 ноября, 10:28
Published 17 ноября, 10:28
Modified 17 ноября, 12:48
Updated 17 ноября, 12:48
Концерт группы должен был состояться 18 ноября в Филармонии. Однако, как сообщили «ПМ» организаторы выступления концерт будет перенесен.
Сообщается, что солистка группы, Ирина Нельсон, получила травму и не может выступать.
О новой дате концерта обещали сообщить «в ближайшее время». Организаторы заявляют, что билеты сдавать или обменивать не нужно — они будут действительны на новую дату.
Обновлено: концерт перенесли на 11 марта 2025 года.