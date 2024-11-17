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Posted 17 ноября, 10:28

Published 17 ноября, 10:28

Modified 17 ноября, 12:48

Updated 17 ноября, 12:48

В Красноярске отменили концерт группы «Рефлекс» из-за травмы солистки

В Красноярске отменили концерт группы «Рефлекс» из-за травмы солистки

17 ноября 2024, 10:28
Фото: vk.com/irinanelsonreflex.
В Красноярске отменили концерт группы «Рефлекс». Он должен был пройти 18 ноября.

Концерт группы должен был состояться 18 ноября в Филармонии. Однако, как сообщили «ПМ» организаторы выступления концерт будет перенесен.

Сообщается, что солистка группы, Ирина Нельсон, получила травму и не может выступать.

О новой дате концерта обещали сообщить «в ближайшее время». Организаторы заявляют, что билеты сдавать или обменивать не нужно — они будут действительны на новую дату.

Обновлено: концерт перенесли на 11 марта 2025 года.

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