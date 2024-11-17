В Красноярском крае подует сильный ветер и могут сойти лавины. А что в Красноярске?

Posted 17 ноября, 10:50
Published 17 ноября, 10:50
Modified 17 ноября, 10:52
Updated 17 ноября, 10:52
По данным Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Еще ожидается гололедица. В горных районах края в этот день будет лавиноопасно.
По прогнозу, непогода придет и в Красноярск. 18 ноября в городе будет облачно, днем пройдет мокрый снег. Ветер будет юго-западный скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с.
Температура ночью будет до –3 градусов, днем +2…+4 градуса.На дорогах гололедица.