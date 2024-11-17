prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 10:50

Published 17 ноября, 10:50

Modified 17 ноября, 10:52

Updated 17 ноября, 10:52

В Красноярском крае подует сильный ветер и могут сойти лавины. А что в Красноярске?

В Красноярском крае подует сильный ветер и могут сойти лавины. А что в Красноярске?

17 ноября 2024, 10:50
Фото: prmira.ru.
На Красноярский край 18 ноября обрушится сильный ветер. В некоторых районах может быть лавиноопасно.

По данным Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Еще ожидается гололедица. В горных районах края в этот день будет лавиноопасно.

По прогнозу, непогода придет и в Красноярск. 18 ноября в городе будет облачно, днем пройдет мокрый снег. Ветер будет юго-западный скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

Температура ночью будет до –3 градусов, днем +2…+4 градуса.На дорогах гололедица.

Читайте также:
Красноярцев ожидает теплая рабочая неделяВ конце ноября в Красноярск придут морозы? Что говорит синоптикКрасноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной»
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Прогноз#УГМС#Ветер#Снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика