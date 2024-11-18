Аналитики заявили, что почти каждый четвертый красноярец получает больше 100 тысяч

Posted 18 ноября, 10:53
Published 18 ноября, 10:53
Modified 18 ноября, 10:55
Updated 18 ноября, 10:55
Данные следуют из нового рейтинга РИА Новости об уровне зарплат в регионах. Красноярский край занял в нем 12 место.
В крае жители в среднем зарабатывают от 40 до 96 тысяч рублей в месяц. 22,6% зарабатывает более ста тысяч рублей, а 13,3% — получают зарплату менее 30 тысяч рублей.
Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, — там почти две трети жителей, 66,7%, зарабатывают более ста тысяч рублей. В тройку попали еще Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.
Меньше всего зарабатывают жители Калмыкии, Чечни и Ингушетии — там средние зарплаты составляют от 19 до 42 тысяч рублей.