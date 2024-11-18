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Posted 18 ноября, 10:53

Published 18 ноября, 10:53

Modified 18 ноября, 10:55

Updated 18 ноября, 10:55

Аналитики заявили, что почти каждый четвертый красноярец получает больше 100 тысяч

Аналитики заявили, что почти каждый четвертый красноярец получает больше 100 тысяч

18 ноября 2024, 10:53
Фото: 1MI.
Почти каждый четвертый житель края, 22,6%, зарабатывает более ста тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики.

Данные следуют из нового рейтинга РИА Новости об уровне зарплат в регионах. Красноярский край занял в нем 12 место.

В крае жители в среднем зарабатывают от 40 до 96 тысяч рублей в месяц. 22,6% зарабатывает более ста тысяч рублей, а 13,3% — получают зарплату менее 30 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, — там почти две трети жителей, 66,7%, зарабатывают более ста тысяч рублей. В тройку попали еще Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Меньше всего зарабатывают жители Калмыкии, Чечни и Ингушетии — там средние зарплаты составляют от 19 до 42 тысяч рублей.

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