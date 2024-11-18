Работать за еду: жители края рассказали, на что уходит львиная доля их зарплат

Posted 18 ноября, 01:24
Published 18 ноября, 01:24
Modified 18 ноября, 04:25
Updated 18 ноября, 04:25
Опрос провели эксперты сервиса hh.ru. Исследователи попросили пользователей из Красноярского края указать самые затратные статьи ежемесячных расходов.
У 47% красноярцев больше всего денег уходит на покупку еды. 41% опрошенных тратят свои деньги на аренду жилья и ипотеки. У 39% жителей края выплата кредитов (не ипотека) так же самая важная статья ежемесячных расходов.
Реже жители края называли такие затраты, как коммунальные расходы (22%), затраты на детей (13%), транспорт или автомобиль, одежду и обувь (по 6%), лечение и лекарства (5%), а также досуг и отдых (4%), уход за собой, в том числе фитнес, массаж, салоны красоты (3%).
Эксперты уточнили, какую часть зарплаты края тратят на жилье и ипотеку, и выяснилось, что у большинства опрошенных (47%) это от 25% до 50% их доходов, еще у трети опрошенных уходит менее 25% зарплаты, а у 17% опрошенных — более половины (51–75%).
Такой же вопросы был и по кредитам (без учета ипотеки). Выяснилось, что у 38% красноярцев на погашение кредитов уходит менее 25% заработка, еще 40% тратят на это 25–50% заработной платы, а 16% — 51–75%.