Работать за еду: жители края рассказали, на что уходит львиная доля их зарплат

Эксперты уточнили, какую часть зарплаты края тратят на жилье и ипотеку, и выяснилось, что у большинства опрошенных (47%) это от 25% до 50% их доходов, еще у трети опрошенных уходит менее 25% зарплаты, а у 17% опрошенных — более половины (51–75%).