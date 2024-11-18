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Posted 18 ноября, 01:24

Published 18 ноября, 01:24

Modified 18 ноября, 04:25

Updated 18 ноября, 04:25

Жители Красноярского края тратят зарплату на еду и жилье

Работать за еду: жители края рассказали, на что уходит львиная доля их зарплат

18 ноября 2024, 01:24
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Красноярского края тратят зарплату на еду и жилье

Зарплаты красноярцев в основном уходят на покупку еды, аренду жилья и кредиты.

Опрос провели эксперты сервиса hh.ru. Исследователи попросили пользователей из Красноярского края указать самые затратные статьи ежемесячных расходов.

У 47% красноярцев больше всего денег уходит на покупку еды. 41% опрошенных тратят свои деньги на аренду жилья и ипотеки. У 39% жителей края выплата кредитов (не ипотека) так же самая важная статья ежемесячных расходов.

Реже жители края называли такие затраты, как коммунальные расходы (22%), затраты на детей (13%), транспорт или автомобиль, одежду и обувь (по 6%), лечение и лекарства (5%), а также досуг и отдых (4%), уход за собой, в том числе фитнес, массаж, салоны красоты (3%).

Фото: hh.ru

Эксперты уточнили, какую часть зарплаты края тратят на жилье и ипотеку, и выяснилось, что у большинства опрошенных (47%) это от 25% до 50% их доходов, еще у трети опрошенных уходит менее 25% зарплаты, а у 17% опрошенных — более половины (51–75%).

Такой же вопросы был и по кредитам (без учета ипотеки). Выяснилось, что у 38% красноярцев на погашение кредитов уходит менее 25% заработка, еще 40% тратят на это 25–50% заработной платы, а 16% — 51–75%.

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#Владислав Савончик#Еда#Красноярск#Экономика#Кредиты#Зарплата#Ипотека#Аренда жилья#Жители#Опрос#Расходы
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