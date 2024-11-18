Экс-пиарщицу железногорского АО «Решетнёв» обвинили в хищении 43 миллионов

Договоры заключались с нарушением антимонопольных законов с одной и той же компанией «Прометей-Медиа», которую сама создала женщина для реализации схемы. Всего было заключено 104 договора на 43 миллиона рублей, при этом работы выполняли сотрудники «Решетнева».