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Posted 18 ноября, 07:48

Published 18 ноября, 07:48

Modified 18 ноября, 08:45

Updated 18 ноября, 08:45

Экс-пиарщицу железногорского АО «Решетнёв» обвинили в хищении 43 миллионов

Экс-пиарщицу железногорского АО «Решетнёв» обвинили в хищении 43 миллионов

18 ноября 2024, 07:48
Фото: СК по Красноярскому краю..
Бывшую начальницу управления коммуникационного менеджмента железногорского АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева выдвинули обвинение в мошенничестве почти на 43 миллиона рублей.

Как установили следователи, с мая 2018-го по сентябрь 2021-го обвиняемая заключила подрядных контракты на производство видеороликов. При этом женщина знала, что «Решетнев» способен выполнить работы собственными силами.

Договоры заключались с нарушением антимонопольных законов с одной и той же компанией «Прометей-Медиа», которую сама создала женщина для реализации схемы. Всего было заключено 104 договора на 43 миллиона рублей, при этом работы выполняли сотрудники «Решетнева».

Как заявляется, экс-начальница выводила деньги через аффилированную фирму и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

На ее имущество общей стоимостью 16,5 миллиона рублей наложен арест. В числе арестованных объектов: дом, квартира, машина и ювелирные украшения.

Дело направили в прокуратуру для утверждения заключения, затем его направят в суд для рассмотрения по существу.

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» является ведущим предприятием в России по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии, а также входит в корпорацию «Роскосмос».

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#Владислав Савончик#Коррупция#Мошенничество#Преступление#Решетнёв#Роскосмос
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