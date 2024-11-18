Экс-пиарщицу железногорского АО «Решетнёв» обвинили в хищении 43 миллионов

Posted 18 ноября, 07:48
Published 18 ноября, 07:48
Modified 18 ноября, 08:45
Updated 18 ноября, 08:45
Как установили следователи, с мая 2018-го по сентябрь 2021-го обвиняемая заключила подрядных контракты на производство видеороликов. При этом женщина знала, что «Решетнев» способен выполнить работы собственными силами.
Договоры заключались с нарушением антимонопольных законов с одной и той же компанией «Прометей-Медиа», которую сама создала женщина для реализации схемы. Всего было заключено 104 договора на 43 миллиона рублей, при этом работы выполняли сотрудники «Решетнева».
Как заявляется, экс-начальница выводила деньги через аффилированную фирму и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.
На ее имущество общей стоимостью 16,5 миллиона рублей наложен арест. В числе арестованных объектов: дом, квартира, машина и ювелирные украшения.
Дело направили в прокуратуру для утверждения заключения, затем его направят в суд для рассмотрения по существу.
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» является ведущим предприятием в России по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии, а также входит в корпорацию «Роскосмос».