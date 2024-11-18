prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 05:39

Published 18 ноября, 05:39

Modified 18 ноября, 07:22

Updated 18 ноября, 07:22

Фотограф оценил новую смотровую на Красноярской ГЭС и нашел в ней минусы

Фотограф оценил новую смотровую на Красноярской ГЭС и нашел в ней минусы

18 ноября 2024, 05:39
Фото: Сергей Токарев | @tokarevs.
Фотограф Сергей Токарев побывал на новой смотровой площадке на Красноярской ГЭС. Вот его отзыв.

Токарев посвятил смотровой пост в своем телеграм-канале. В начале он рассказал, как туда добраться.

«Надо ехать к ГЭС со стороны Дивногорска. И где перекресток с мостом, проехать прямо — в направлении проходной. Там увидите знаки».

По словам фотографа, две «странности» новой смотровой «бросились» ему в глаза. Первая — отсутствие освещения одной из частей площадки.

«Смотровая имеет форму столба и балкона, который выступает над берегом. Так вот, сам столб подсвечен, а пешеходная зона балкона нет. И идти темно, и сделать вечернее фото на фоне ГЭС с подсветкой не получится, ГЭС светится огнями, а на выступе темно».
Фото: Сергей Токарев | @tokarevs

Вторая «странность» — не очень удобный и безопасный подход к площадке.

«Есть пешеходная дорога от парковки к смотровой. Красивая, но длинная. При этом от верхней площадки с лавочками и туалетами можно спуститься вниз прямо по откосу, вместо того, чтобы делать крюк метров 200. Естественно, уже в первые выходные спускающиеся в этом месте горку накатали. Надеюсь, там все же запланирована лестница. Очень не люблю, когда архитекторы заставляют нахаживать лишние крюки, пусть и по красивым дорожкам».
Фото: Сергей Токарев | @tokarevs

Однако в целом, пишет фотограф, вид на ГЭС хороший.

«Надеюсь, эту смотровую делают не на замену старой, что на правом берегу наверху расположена, и они будут работать обе».
Читайте также:
Фотограф показал самую «красивую» лестницу Красноярска. И это не ТоргашинскаяНабережная с ондатрами и голубятня. Публикуем эскизы 7 будущих скверов КрасноярскаВ Красноярске построят новую экотропу — к иконе на скале у Серебряниковского пруда
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Фотографии#Красноярск#Дивногорск#Фотограф#Смотровая#ГЭС#Смотровая площадка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика