Фотограф оценил новую смотровую на Красноярской ГЭС и нашел в ней минусы

Posted 18 ноября, 05:39
Published 18 ноября, 05:39
Modified 18 ноября, 07:22
Updated 18 ноября, 07:22
Токарев посвятил смотровой пост в своем телеграм-канале. В начале он рассказал, как туда добраться.
«Надо ехать к ГЭС со стороны Дивногорска. И где перекресток с мостом, проехать прямо — в направлении проходной. Там увидите знаки».
По словам фотографа, две «странности» новой смотровой «бросились» ему в глаза. Первая — отсутствие освещения одной из частей площадки.
«Смотровая имеет форму столба и балкона, который выступает над берегом. Так вот, сам столб подсвечен, а пешеходная зона балкона нет. И идти темно, и сделать вечернее фото на фоне ГЭС с подсветкой не получится, ГЭС светится огнями, а на выступе темно».
Вторая «странность» — не очень удобный и безопасный подход к площадке.
«Есть пешеходная дорога от парковки к смотровой. Красивая, но длинная. При этом от верхней площадки с лавочками и туалетами можно спуститься вниз прямо по откосу, вместо того, чтобы делать крюк метров 200. Естественно, уже в первые выходные спускающиеся в этом месте горку накатали. Надеюсь, там все же запланирована лестница. Очень не люблю, когда архитекторы заставляют нахаживать лишние крюки, пусть и по красивым дорожкам».
Однако в целом, пишет фотограф, вид на ГЭС хороший.
«Надеюсь, эту смотровую делают не на замену старой, что на правом берегу наверху расположена, и они будут работать обе».