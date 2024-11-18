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Posted 18 ноября, 07:37

Published 18 ноября, 07:37

Modified 18 ноября, 09:27

Updated 18 ноября, 09:27

Глисков поддержал переделку ТЦ в Ленинском районе в общежитие для осужденных

Глисков поддержал переделку ТЦ в Ленинском районе в общежитие для осужденных

18 ноября 2024, 07:37
Фото: 1MI / prmira.ru.
Осужденный депутат заксобрания края Александр Глисков поддержал идею переделки торгового центра в Ленинском районе в общежитие для осужденных, отправленных на принудительные работы.

Жители домов на 26 Бакинских комиссаров рассказали, что нашли в своих почтовых ящиках уведомления. В них указано, что 7 ноября состоится собрание жильцов, на котором будет решаться вопрос о том, чтобы близлежащий торговый центр переделать в общежитие для осужденных.

Местные жители категорически против такого соседства. Против выступали и продавцы, работающие в торговом центре.

В ГУФСИН заявляли, что в общежитие планируют заселять людей, которых приговорили к принудительным работам, и осужденных из исправительных колоний, которые отсидели большую часть срока и вели себя хорошо.

На новость отреагировал осужденный депутат Александр Глисков. Его заявление опубликовали в телеграм-канале соратники. Он передал, что хочет «высказаться в защиту» общежития.

«Пользователи этого центра — самые дисциплинированные, они уже отбыли часть срока без нареканий, получили возможность работать и жить в более мягких условиях и страшно боятся попасть обратно в колонию. А это может случиться, если они совершат правонарушение».

По словам Глискова, контингент таких центров — это «не какие-то опытные уголовники и сторонники уголовных традиций».

«Это обычные люди, волею судьбы оказавшиеся в тюрьме и мечтающие о нормальной жизни. Их не бояться нужно, а жалеть. Так думаю».

Ранее в ГУФСИН отметили, что, если местных жителей убедить не получится, то ТЦ переоборудовать не будут.

2 октября Александру Глискову вынесли приговор по делу о получении взятки от экс-главы «КрайДЭО» — депутату назначили 10 лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Глискова завели осенью 2023 года. Прокурор запрашивал для депутата 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.

Глисков вину не признал. На последнем слове он заявил, что дело сфабриковано, а обвинение назвал «неправдоподобным, непонятным и неконкретным». По его словам, все доказательства строятся лишь на показаниях свидетелей. Глисков считает, что главная цель уголовного дела — «выдавить» его из политики.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#ГУФСИН#Александр Глисков#Ленинский район#ТЦ#Общежитие#Осужденные
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