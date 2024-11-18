Глисков поддержал переделку ТЦ в Ленинском районе в общежитие для осужденных

Жители домов на 26 Бакинских комиссаров рассказали, что нашли в своих почтовых ящиках уведомления. В них указано, что 7 ноября состоится собрание жильцов, на котором будет решаться вопрос о том, чтобы близлежащий торговый центр переделать в общежитие для осужденных.