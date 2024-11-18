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Posted 18 ноября, 06:56

Published 18 ноября, 06:56

Modified 18 ноября, 07:12

Updated 18 ноября, 07:12

Красноярцы продолжают критиковать забор у школы №21 и сравнивать с зоной

Красноярцы продолжают критиковать забор у школы №21 и сравнивать с зоной

18 ноября 2024, 06:56
Фото: А2 pro_Город.
В проектной мастерской «А2» высказались по поводу нового забора у школы №21. До этого красноярцы сравнили школу с «зоной» из-за него.

Недовольство по поводу нового забора в конце октября высказал один из жителей — мужчина говорил, что раньше у здания стоял прочный и красивый забор, но после ремонта поставили «непонятно что».

Многие тогда его поддержали и назвали изменения «школой строгого режима».

Сейчас мнение о новом заборе опубликовали архитекторы из проектной мастерской «А2». Они написали, что вместо того, «чтобы сделать по уму», у школы установили непроницаемый забор.

Фото: А2 pro_Город

В мастерской задались вопросом, нужен ли вообще школе такой забор.

«Внутренний фасад расположен в 40 метрах от проезжей части и смотрит на проспект школьный коридор, а окна классов вообще обращены на юг и соответственно шумовые волны от Свободного к ним никогда не доходили».

В пример архитекторы привели школу № 10 — она стоит от улицы всего на 10 метров, и окна классов обращены к улице Ленина.

«При этом толстые стены и хорошие окна позволяют качественно осуществлять учебный процесс. Эта школа всегда была одной из лучших в городе, поэтому устроить туда ребёнка крайне сложно. Обошлась 10-я без экранов, избёнок и прочей гадости, а просто качественно и со вкусом отремонтировала фасад, установила архитектурную подсветку и украшает город».
Фото: А2 pro_Город

По мнению архитекторов, школе №21 «не повезло».

«Кто проектировал, экспертировал, согласовывал, одобрял, строил в конце концов? Кто по итогу сделал школу, похожей на учреждение ГУФСИН? Кто все эти люди? Пусть покажутся, объяснят, обоснуют свои решения».

В итоге в мастерской устроили опрос и спросили: стоит ли переделывать забор или оставить, как есть. Из 108 проголосовавших 106 отдали голос за переделку.

Своим мнением о заборе красноярцы продолжили делиться в соцсетях. Они шутят и в целом поддерживают мнение архитекторов.

«Надежда только на хулиганов, что они уделают этот забор так, что его будет проще снести, чем каждый раз очищать».
«Сверху не хватает колючки. Я глазам своим не поверил, когда это увидел».
«Проезжала там вчера… Ещё колючки сверху не хватает. Красивое отремонтированное здание закрывают этим г… Обычно такие заборы ставят, чтобы закрыть что-то неприглядное».

Информация о ремонте школы №21 появилась летом 2022 года. В марте 2024 года ремонт школы закончили.

С ремонтом школы связан еще один скандал — о старинном горельефе на его фасаде. В 2022 году в мэрии сообщили, что горельеф находится в полуразрушенном состоянии и сохранить его не получится. Красноярцы в соцсетях раскритиковали эти планы и потребовали сохранить горельеф. В итоге скульптуру отправили на реставрацию и обещали вернуть на здание школы.

В марте 2024 года, после завершения ремонта, красноярцы не увидели старинный горельеф на фасаде и возмутились. Как писал архитектор Борис Шаталов, вместо него к торцам школы «пришпилили грубые, чужеродные навесы». В управлении образования заявили, что горельеф вернут на здание позже — весной это якобы нельзя сделать из-за погоды.

В итоге горельеф вернули на фасад школы в августе 2024 года.

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