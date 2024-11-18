На Красноярской ГЭС открыли смотровую площадку

Posted 18 ноября, 08:47
Published 18 ноября, 08:47
Modified 18 ноября, 09:12
Updated 18 ноября, 09:12
Открытие смотровой площадки состоялось в пятницу, 15 ноября. Строительство велось на средства ГЭС и компании Эн+.
Смотровая площадка расположена так, что открывает вид на просторы Енисея и на одну из самых мощных гидроэлектростанций России. Авторы рассказали, что ее уникальная конструкция символизирует водные потоки, движущиеся по водосбросу ГЭС.
Центральная стела с наклоном в сторону реки и обвивающая ее пешеходная лента олицетворяют мощь и движение воды, а материалы — стекло и алюминий — придают конструкции легкость, «словно сама река помогает ей парить в воздухе».
«Сюда приезжают все гости, которые бывают в нашем крае, обязательно приезжают посмотреть на Красноярскую ГЭС. Я думаю, что наша смотровая площадка будет достойным продолжением туристического маршрута, который начинается на набережной Дивногорска, известной всем жителям края», — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
Мэр Дивногорска Сергей Егоров на открытии смотровой площадки подчеркнул, что она станет хорошей альтернативой «нелегальным местам», откуда раньше туристы рассматривали ГЭС. Теперь, отмечает мэр, можно приехать в благоустроенное место и оттуда любоваться станцией.
Смотровая площадка расположилась на правом берегу Енисея, на расстоянии 500 метров от ГЭС. Работает она круглосуточно каждый день.