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Posted 18 ноября, 08:47

Published 18 ноября, 08:47

Modified 18 ноября, 09:12

Updated 18 ноября, 09:12

На Красноярской ГЭС открыли смотровую площадку

На Красноярской ГЭС открыли смотровую площадку

18 ноября 2024, 08:47
Фото: Эн+.
В полукилометре от Красноярской ГЭС открыли смотровую площадку, с которой можно удобно наблюдать за станцией.

Открытие смотровой площадки состоялось в пятницу, 15 ноября. Строительство велось на средства ГЭС и компании Эн+.

Смотровая площадка расположена так, что открывает вид на просторы Енисея и на одну из самых мощных гидроэлектростанций России. Авторы рассказали, что ее уникальная конструкция символизирует водные потоки, движущиеся по водосбросу ГЭС.

Фото: ЭН+

Центральная стела с наклоном в сторону реки и обвивающая ее пешеходная лента олицетворяют мощь и движение воды, а материалы — стекло и алюминий — придают конструкции легкость, «словно сама река помогает ей парить в воздухе».

«Сюда приезжают все гости, которые бывают в нашем крае, обязательно приезжают посмотреть на Красноярскую ГЭС. Я думаю, что наша смотровая площадка будет достойным продолжением туристического маршрута, который начинается на набережной Дивногорска, известной всем жителям края», — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
Фото: ЭН+

Мэр Дивногорска Сергей Егоров на открытии смотровой площадки подчеркнул, что она станет хорошей альтернативой «нелегальным местам», откуда раньше туристы рассматривали ГЭС. Теперь, отмечает мэр, можно приехать в благоустроенное место и оттуда любоваться станцией.

Смотровая площадка расположилась на правом берегу Енисея, на расстоянии 500 метров от ГЭС. Работает она круглосуточно каждый день.

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