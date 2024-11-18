Осужденный на 20 лет Быков рассказал, чем занимается в карельской колонии

Posted 18 ноября, 08:24
Published 18 ноября, 08:24
Modified 18 ноября, 16:06
Updated 18 ноября, 16:06
Недавно мы рассказывали о том, что Быков пытался обжаловать приговор за покушение на убийство бывшего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского и подстрекательство к убийству бизнесмена Андрея Неколова. Однако Восьмой кассационный суд оставил решение без изменений.
В 2021 году Быкова осудили за организацию убийства знакомых Александра Наумова и Кирилла Войтенко. В декабре 2023-го в суде огласили приговор за организацию убийства криминального авторитета Владимира Филиппова.
Кировский районный суд установил, что в 1998 году Анатолий Быков, возглавляя преступное сообщество, поручил руководителю подчиненной преступной группы убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова.
В ночь на 18 июня около дома 187 на улице Тимошенкова двое участников группы не менее шести раз выстрелили в потерпевшего из газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Филиппов скончался. В итоге Быкова приговорили к 12 годам лишения свободы.
В феврале 2024 года адвокат Быкова пытался оспорить приговор, однако краевой суд оставил решение Кировского районного суда без изменения. Анатолий Быков по видеосвязи из СИЗО заявил, что у него не было никакой конкуренции с Филипповым. Он отрицал вину и обвинял «сломанную» судебную систему.
В совокупности Быков приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В начале апреля стало известно, что Быкова отправят отбывать наказание в Карелию.
7 мая стало известно, что бизнесмен прибыл для отбывания наказания в ИК-9 в Петрозаводске.
Письмо политик отправил красноярскому журналисту Дмитрию Полушину. Он сообщил, что несколько дней назад написал Быкову и недавно ГУФСИН прислал ему рукописный ответ. Публикуем его полностью:
«Добрый день, Дмитрий и все, кто рядом с тобой. Восьмой месяц я нахожусь далеко от дома, на краю России.
Ты спрашиваешь, как я здесь, скажу, Дмитрий, у меня все в порядке. А по-другому у Быкова и быть не может. Дмитрий, я нахожусь в колонии, в отряде пенсионеров, в котором 33 человека. Я нигде не работаю, хотя были предложения разные. Я всем отвечал: «Я свое отработал с лихвой». За эту работу меня отблагодарили от лица государства. Наша вся коррумпированная краевая власть на двадцать лет строгого режима. Ну ничего, я уверен, что скоро все изменится в моих делах. Я философски подхожу ко всем событиям, которые творятся вокруг меня.
Самочувствие у меня хорошее, продолжаю заниматься физическими упражнениями, каждый день делаю зарядку и в течение дня повторяю ее два раза. Через два месяца будет 65 лет, но я еще в хорошей физической и духовной форме, отжимаюсь 170 раз, приседаю 100 раз, гуляю по дворику, за день прохожу 7−8 км, распорядок дня — в 6 утра подъем, в 22 часа отбой, много читаю книги и газеты — независимую версию, смотрю ТВ. Мои оценки и прогнозы по обстановке в мире часто оправдываются.
Насчет СВО, думаю, в течение полугода все закончится. Зеленского, провокатора наших братских народов, скоро тоже у власти не будет.
Про Трампа я сразу сказал, что он выиграет выборы президента. А вот управлять и доработать до конца срока, думаю, ему не дадут. Слишком много у него недругов в политике и даже в его партии, помимо демократов.
Насчет нашей краевой власти, скажу коротко, бездари и болтуны, кроме разговоров, ни на что не способны. Я думаю, таких специально и приводили к власти, чтобы продолжать грабить край.
Метро, которое пытаются строить более 30 лет, все это ярко отражает и показывает. Шесть губернаторов сменилось, все начинали строить и быстро сворачивали свою активность. Скажу, Дмитрий, тебе, пока хозяина не будет, так и будет весь этот бардак в нашем крае твориться.
А насчет федералов я остаюсь при своем мнении. Страна нуждается в новом восстановлении народного хозяйства. Людям нужна работа и оправданная заработная плата, а пенсионерам достойная пенсия — не меньше ста тысяч — это мое твердое убеждение.
Нам в стране просто необходимо восстановить правосудие, выборное право и уважение нашего народа к власти. А когда в стране садят по 9−10 генералов из министерства обороны, или, как в Ростове, было арестовано более 20 судей, этим все сказано, что у нас не все в порядке.
То, что мое дело политическое, ты как никто знаешь. Тебе, Дмитрий, можно сказать повезло, что они тебя не тронули. Тебе сюда не надо. Скажу тебе восточную мудрость: «Бриллиант, упавший в грязь, все равно останется бриллиантом, а пыль, поднявшаяся до небес, все равно остается пылью».
Я передаю всем своим землякам и нашим соотечественникам большой привет и говорю большое человеческое спасибо за поддержку и веру в этой нашей с вами ситуации. Мы все пройдем с достоинством и честью и встретим рассвет с улыбкой после тьмы. Будь здоров, Дмитрий!
С уважением, Анатолий Быков, 14 ноября 2024 год, Карелия».