Осужденный на 20 лет Быков рассказал, чем занимается в карельской колонии

За что посадили Быкова

Недавно мы рассказывали о том, что Быков пытался обжаловать приговор за покушение на убийство бывшего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского и подстрекательство к убийству бизнесмена Андрея Неколова. Однако Восьмой кассационный суд оставил решение без изменений.

В 2021 году Быкова осудили за организацию убийства знакомых Александра Наумова и Кирилла Войтенко. В декабре 2023-го в суде огласили приговор за организацию убийства криминального авторитета Владимира Филиппова.

Кировский районный суд установил, что в 1998 году Анатолий Быков, возглавляя преступное сообщество, поручил руководителю подчиненной преступной группы убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова.

В ночь на 18 июня около дома 187 на улице Тимошенкова двое участников группы не менее шести раз выстрелили в потерпевшего из газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Филиппов скончался. В итоге Быкова приговорили к 12 годам лишения свободы.

В феврале 2024 года адвокат Быкова пытался оспорить приговор, однако краевой суд оставил решение Кировского районного суда без изменения. Анатолий Быков по видеосвязи из СИЗО заявил, что у него не было никакой конкуренции с Филипповым. Он отрицал вину и обвинял «сломанную» судебную систему.

В совокупности Быков приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В начале апреля стало известно, что Быкова отправят отбывать наказание в Карелию.

7 мая стало известно, что бизнесмен прибыл для отбывания наказания в ИК-9 в Петрозаводске.