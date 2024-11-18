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Posted 18 ноября, 04:05

Published 18 ноября, 04:05

Modified 18 ноября, 07:23

Updated 18 ноября, 07:23

Откопанный оборонительный ров 17 века признан объектом культурного наследия

Откопанный оборонительный ров 17 века признан объектом культурного наследия

18 ноября 2024, 04:05
Фото: Музей археологии и этнографии Енисейской Сибири.
Оборонительная система, возведенная в конце 17 века, включена в перечень объектов культурного наследия края. О подписании приказа сообщает служба по государственной охране культурного наследия края. Археологи говорят, это самое «сенсационное» открытие года. Чем оборонительный ров так примечателен?

Фрагмент оборонительной системы большого города Красноярского острога нашли во время раскопок археологи СФУ.

Это ров, который возвели первые русские поселенцы в 17 веке. Его не раз перестраивали и ремонтировали — последние изменения ученые датируют периодом правления Петра I. После большого пожара 1773 года деревянные элементы оборонительной системы были утрачены, и тогда их решили не восстанавливать. Находка помогла подтвердить данные о границах города в период 17-18 веков. Считалось, что западная граница острога находилась значительно дальше.

В более поздних исторических слоях раскопа археологи нашли фундаменты построек, остатки печей и погребов, предметы быта, посуды, убранства домов, стеклянные флаконы для аптекарских снадобий и духов, фарфоровые изделия, монеты и другое.

Раскопки велись в районе Карла Маркса на месте реконструкции исторических зданий «Дома Кусковых» и «Жилого дома Фон-Эзерского» второй половины 19 века.

Там располагался посад Красноярского острога — слобода, населенная торговцами и ремесленниками, выросшая у крепостных стен. Позже строения перестроили, строились новые дома, сегодня сохранились лишь два исторических дома 19 века, о которых написано выше.

Еще на месте раскопа нашли подвальное помещение дома, сгоревшее в большом пожаре 1881 года, уничтожившем большую часть тогда еще деревянного Красноярска. Удалось найти и «винный погреб» с остатками посуды, предметов быта и бакалеи.

Фото: Музей археологии и этнографии Енисейской Сибири

Археологи говорят, это «сенсационное» открытие этого года. Ров глубиной 2 метра, в ширину — 6, он имеет покатые стенки.

«На расстоянии около восьми метров на восток ото рва, уцелело основание стены из вертикально поставленных бревен частокола. В траншее сохранилось два ряда оснований бревен (ориентировочно сосны, ели и березы) диаметром двадцать — двадцать пять сантиметров. Несмотря на плохую сохранность бревен, некоторые почти полностью истлели, они были взяты на анализы специалистами-дендрохронологами», — говорят археологи.

Специалисты заявляют, сейчас оборонительную систему законсервировали. В ближайшие годы там хотят оборудовать музей, чтобы все жители и гости города своими глазами смогли увидеть сохранившуюся часть «Большого города».

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