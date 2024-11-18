Откопанный оборонительный ров 17 века признан объектом культурного наследия

Posted 18 ноября, 04:05
Published 18 ноября, 04:05
Modified 18 ноября, 07:23
Updated 18 ноября, 07:23
Фрагмент оборонительной системы большого города Красноярского острога нашли во время раскопок археологи СФУ.
Это ров, который возвели первые русские поселенцы в 17 веке. Его не раз перестраивали и ремонтировали — последние изменения ученые датируют периодом правления Петра I. После большого пожара 1773 года деревянные элементы оборонительной системы были утрачены, и тогда их решили не восстанавливать. Находка помогла подтвердить данные о границах города в период 17-18 веков. Считалось, что западная граница острога находилась значительно дальше.
В более поздних исторических слоях раскопа археологи нашли фундаменты построек, остатки печей и погребов, предметы быта, посуды, убранства домов, стеклянные флаконы для аптекарских снадобий и духов, фарфоровые изделия, монеты и другое.
Раскопки велись в районе Карла Маркса на месте реконструкции исторических зданий «Дома Кусковых» и «Жилого дома Фон-Эзерского» второй половины 19 века.
Там располагался посад Красноярского острога — слобода, населенная торговцами и ремесленниками, выросшая у крепостных стен. Позже строения перестроили, строились новые дома, сегодня сохранились лишь два исторических дома 19 века, о которых написано выше.
Еще на месте раскопа нашли подвальное помещение дома, сгоревшее в большом пожаре 1881 года, уничтожившем большую часть тогда еще деревянного Красноярска. Удалось найти и «винный погреб» с остатками посуды, предметов быта и бакалеи.
Археологи говорят, это «сенсационное» открытие этого года. Ров глубиной 2 метра, в ширину — 6, он имеет покатые стенки.
«На расстоянии около восьми метров на восток ото рва, уцелело основание стены из вертикально поставленных бревен частокола. В траншее сохранилось два ряда оснований бревен (ориентировочно сосны, ели и березы) диаметром двадцать — двадцать пять сантиметров. Несмотря на плохую сохранность бревен, некоторые почти полностью истлели, они были взяты на анализы специалистами-дендрохронологами», — говорят археологи.
Специалисты заявляют, сейчас оборонительную систему законсервировали. В ближайшие годы там хотят оборудовать музей, чтобы все жители и гости города своими глазами смогли увидеть сохранившуюся часть «Большого города».