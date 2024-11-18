Откопанный оборонительный ров 17 века признан объектом культурного наследия

Это ров, который возвели первые русские поселенцы в 17 веке. Его не раз перестраивали и ремонтировали — последние изменения ученые датируют периодом правления Петра I. После большого пожара 1773 года деревянные элементы оборонительной системы были утрачены, и тогда их решили не восстанавливать. Находка помогла подтвердить данные о границах города в период 17-18 веков. Считалось, что западная граница острога находилась значительно дальше.