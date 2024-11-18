Полина Гагарина убрала коньяк и виски из райдера после скандального концерта Глюкозы

Во время выступления красноярцы заметили странности в поведении исполнительницы. Она трогала себя за интимные места и периодически не пела. Люди стали предполагать, что Глюкоза употребила алкоголь или наркотики. В райдер певицы, который позже выложили в сеть, был коньяк Неnnеssy XO. Однако, по информации журналистов, к нему Ионова не притронулась.