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Posted 18 ноября, 13:12

Published 18 ноября, 13:12

Modified 18 ноября, 13:15

Updated 18 ноября, 13:15

Полина Гагарина убрала коньяк и виски из райдера после скандального концерта Глюкозы

Полина Гагарина убрала коньяк и виски из райдера после скандального концерта Глюкозы

18 ноября 2024, 13:12
Фото: «Немаксим» / Полина Гагарина, соцсети.
Сюжет
Скандал с Глюкозой
В сеть выложили райдер певицы Полины Гагариной — из него пропал коньяк и виски.

Райдер певицы публикует издание Baza. По их данным, ещё полгода назад в райдере Гагариной были указаны 12-летний виски, шампанское Ruinart за 25 тысяч рублей и пол-литровая бутылка коньяка Courvoisier VSOP.

Однако, якобы после скандального выступления Глюкозы, райдер Гагариной решили отредактировать «на всякий случай». Теперь коньяка, виски и шампанского там нет, из алкоголя там осталось только вино — красное Saint-Joseph Domaine Pierre Gaillard и белое Jean-Marie Reverdy Charme de Loire Sauvignon Blanc.

20 июля в Красноярске на острове Татышев состоялось выступление Глюкозы на Дне металлурга. По сообщениям СМИ, организаторы собирались заплатить Глюкозе 5,5 миллиона рублей, для зрителей же концерт был бесплатным.

Во время выступления красноярцы заметили странности в поведении исполнительницы. Она трогала себя за интимные места и периодически не пела. Люди стали предполагать, что Глюкоза употребила алкоголь или наркотики. В райдер певицы, который позже выложили в сеть, был коньяк Неnnеssy XO. Однако, по информации журналистов, к нему Ионова не притронулась.

Через три дня певица объяснила свое состояние на концерте в Красноярске. Она заявила, что после смерти бабушки и «атаки бывшего продюсера» ей прописали снотворное и антидепрессанты — певица «не знала, как они действуют». Известный врач пояснил после этого, что препараты не могут оказывать такого воздействия.

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