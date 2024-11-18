Прокатившегося на плюшке под Николаевским мостом блогера оштрафовали на 2 тысячи

Красноярский блогер, прокатившийся по Николаевскому мосту на привязанной к автомобилю плюшке, прокомментировал свой поступок. Молодой человек заявил «ПМ», что хотел поднять людям настроение, а также показать, что так «делать не нужно».

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