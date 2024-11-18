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Posted 18 ноября, 06:24

Published 18 ноября, 06:24

Modified 18 ноября, 07:22

Updated 18 ноября, 07:22

Прокатившегося на плюшке под Николаевским мостом блогера оштрафовали на 2 тысячи

Прокатившегося на плюшке под Николаевским мостом блогера оштрафовали на 2 тысячи

18 ноября 2024, 06:24
Фото: prmira.ru.
Красноярский блогер, прокатившийся по Николаевскому мосту на привязанной к автомобилю плюшке, прокомментировал свой поступок. Молодой человек заявил «ПМ», что хотел поднять людям настроение, а также показать, что так «делать не нужно».

В Красноярске парень запускал фейерверк во время того, как катался на привязанной к автомобилю плюшке.

Устроившим это оказался местный блогер, который до этого уже запускал салют на Николаевском мосту из желтого кабриолета.

Тогда в ГИБДД заявляли, что нарушений ПДД в этом нет, но позже молодого человека оштрафовали на 2 800 рублей.

«Цели как либо показательно нарушить закон или что-то в этом роде — такого ничего не было. Цели были исключительно благие — поднять улыбку, поднять настроение, поднять дух патриотизма красноярцев, чтобы они немного улыбнулись, отошли от своих рабочих будней, маленько расслабились и улыбнулись за просмотром такого экстремального видеоролика. Этим же примером наглядно показали красноярцам, как делать не нужно», — заявил «ПМ» блогер.

Парень добавил, что после этого ему «в очередной раз прилетели штрафы от ГИБДД». Блогера оштрафовали почти на две тысячи рублей.

В Госавтоинспекции «ПМ» заявили, что молодого человека действительно нашли. Более подробную информацию там пообещали дать позже.

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#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#ПДД#Фейерверк#Блогер#Красноярский край#Николаевский мост#ГИБДД#Штраф#Автомобиль
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