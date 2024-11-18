Прокатившегося на плюшке под Николаевским мостом блогера оштрафовали на 2 тысячи

Posted 18 ноября, 06:24
Published 18 ноября, 06:24
Modified 18 ноября, 07:22
Updated 18 ноября, 07:22
В Красноярске парень запускал фейерверк во время того, как катался на привязанной к автомобилю плюшке.
Устроившим это оказался местный блогер, который до этого уже запускал салют на Николаевском мосту из желтого кабриолета.
Тогда в ГИБДД заявляли, что нарушений ПДД в этом нет, но позже молодого человека оштрафовали на 2 800 рублей.
«Цели как либо показательно нарушить закон или что-то в этом роде — такого ничего не было. Цели были исключительно благие — поднять улыбку, поднять настроение, поднять дух патриотизма красноярцев, чтобы они немного улыбнулись, отошли от своих рабочих будней, маленько расслабились и улыбнулись за просмотром такого экстремального видеоролика. Этим же примером наглядно показали красноярцам, как делать не нужно», — заявил «ПМ» блогер.
Парень добавил, что после этого ему «в очередной раз прилетели штрафы от ГИБДД». Блогера оштрафовали почти на две тысячи рублей.
В Госавтоинспекции «ПМ» заявили, что молодого человека действительно нашли. Более подробную информацию там пообещали дать позже.