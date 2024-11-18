«Деловые колбасочки»: студент из Конго забавно расхвалил Красноярск на видео

Posted 18 ноября, 09:36
Published 18 ноября, 09:36
Modified 18 ноября, 11:07
Updated 18 ноября, 11:07
Видеоблогер Чарли из Конго прилетел в Сибирь в начале осени. Он записал видео из аэропорта, в котором сделал городу много комплиментов.
«Аэропорт такой помпезный, приятный. А там, где ожидают дальнейшие рейсы, настолько красиво, что это просто бомбоклат, ребята. Деловой терминал — для деловой колбасочки».
Еще парень сказал, что Красноярск — чистый город, и тут приятно пахнет.
«Весь город пахнет, как бабушкины пироги».
Чарли живет во Владивостоке. Он путешествует по России и ведет об этом блог.