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Posted 18 ноября, 09:36

Published 18 ноября, 09:36

Modified 18 ноября, 11:07

Updated 18 ноября, 11:07

«Деловые колбасочки»: студент из Конго забавно расхвалил Красноярск на видео

«Деловые колбасочки»: студент из Конго забавно расхвалил Красноярск на видео

18 ноября 2024, 09:36
Фото: Чарли, соцсети.
Студент из Конго расхвалил Красноярск за воздух, аэропорт и чистоту.

Видеоблогер Чарли из Конго прилетел в Сибирь в начале осени. Он записал видео из аэропорта, в котором сделал городу много комплиментов.

«Аэропорт такой помпезный, приятный. А там, где ожидают дальнейшие рейсы, настолько красиво, что это просто бомбоклат, ребята. Деловой терминал — для деловой колбасочки».

Еще парень сказал, что Красноярск — чистый город, и тут приятно пахнет.

«Весь город пахнет, как бабушкины пироги».
Видео: Чарли, соцсети.

Чарли живет во Владивостоке. Он путешествует по России и ведет об этом блог.

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#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Мнение#Красноярск#Аэропорт#Воздух#Комплимент
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