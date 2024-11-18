В Красноярске ночью загорелся «Командор» в торговом центре

Posted 18 ноября, 02:03
Published 18 ноября, 02:03
Modified 18 ноября, 03:12
Updated 18 ноября, 03:12
Как сообщили в МЧС, предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Пострадали продукты и оборудование на площади 20 квадратных метров. Из людей никто не пострадал. Пожар тушили 12 единиц техники и 43 человека.
В МЧС уточнили «Проспекту Мира», что пожар произошел на Королева, 1а. В 2gis указано, что там находится 14 организаций, среди них — магазин торговой сети «Командор».
«К счастью, инцидент произошел в ночное время, когда магазин был закрыт, поэтому пострадавших нет. Сразу после ликвидации пожара начались восстановительные работы. Специалисты уже приступили к ремонту коммуникаций, замене потолочных конструкций и устранению других повреждений. Также ведется работа по обновлению товарного ассортимента. Мы рассчитываем, что магазин возобновит свою работу в ближайшее время», — сообщил «Проспекту Мира» руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.