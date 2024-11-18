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Posted 18 ноября, 02:03

Published 18 ноября, 02:03

Modified 18 ноября, 03:12

Updated 18 ноября, 03:12

В Красноярске ночью загорелся «Командор» в торговом центре

В Красноярске ночью загорелся «Командор» в торговом центре

18 ноября 2024, 02:03
Фото: МЧС Красноярского края.
В Свердловском районе Красноярска ночью загорелся торговый центр на улице Королева.

Как сообщили в МЧС, предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Пострадали продукты и оборудование на площади 20 квадратных метров. Из людей никто не пострадал. Пожар тушили 12 единиц техники и 43 человека.

Видео: МЧС Красноярского края.

В МЧС уточнили «Проспекту Мира», что пожар произошел на Королева, 1а. В 2gis указано, что там находится 14 организаций, среди них — магазин торговой сети «Командор».

«К счастью, инцидент произошел в ночное время, когда магазин был закрыт, поэтому пострадавших нет. Сразу после ликвидации пожара начались восстановительные работы. Специалисты уже приступили к ремонту коммуникаций, замене потолочных конструкций и устранению других повреждений. Также ведется работа по обновлению товарного ассортимента. Мы рассчитываем, что магазин возобновит свою работу в ближайшее время», — сообщил «Проспекту Мира» руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.
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