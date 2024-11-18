prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 03:32

Published 18 ноября, 03:32

Modified 18 ноября, 07:23

Updated 18 ноября, 07:23

В Красноярске объявили новые торги на школу в Тихих зорях за полтора миллиарда

В Красноярске объявили новые торги на школу в Тихих зорях за полтора миллиарда

18 ноября 2024, 03:32
Фото: Градостроительный вестник.
Мэрия Красноярска объявила торги для завершения строительства школы в Тихих зорях. Учреждение планируют возвести до 30 сентября 2026 года.

Прошлый контракт, который выиграла компания ООО «Северстрой» за 1,55 миллиарда рублей, расторгли в конце октября. У подрядчика, как заявляется, не было нужного опыта для участия в тендере, а администрация, как утверждал вице-мэр Ринат Шадрин, не могла это проверить на этапе торгов.

Судя по сайту госзакупок, «Северстрой» выполнил работы больше чем на 79 млн рублей, однако, как пояснили «Проспекту Мира» в департаменте градостроительства, компании был выплачен только аванс, но и его будут взыскивать, так как «подрядчик оказался недобросовестным».

Новые торги объявили сегодня, 18 ноября. Подрядчика планируют найти за неделю — до 26 ноября. Мэрия выделила 1,575 миллиарда рублей. Приступить к строительству подрядчик должен будет с момента заключения контракта. Готова школа должна быть — 30 сентября 2026 года.

«Сейчас на территории школы выполнены все свайные работы, полностью залиты ростверки на двух блоках и на них же начато возведение стен цокольного этажа», — сообщали в департаменте градостроительства.

Школа будет рассчитана на 1550 мест, в ней в одну смену смогут учиться 62 класса

Читайте также:
Учителя взяточники, на стенах плесень: составили рейтинг худших школ КрасноярскаВ каких районах Красноярска больше всего не хватает школ? Топ от жителей к 1 сентября
#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Госзакупки#Тихие зори#Школа#Мэрия#Подрядчик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика