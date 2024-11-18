В Красноярске объявили новые торги на школу в Тихих зорях за полтора миллиарда

Posted 18 ноября, 03:32
Published 18 ноября, 03:32
Modified 18 ноября, 07:23
Updated 18 ноября, 07:23
Прошлый контракт, который выиграла компания ООО «Северстрой» за 1,55 миллиарда рублей, расторгли в конце октября. У подрядчика, как заявляется, не было нужного опыта для участия в тендере, а администрация, как утверждал вице-мэр Ринат Шадрин, не могла это проверить на этапе торгов.
Судя по сайту госзакупок, «Северстрой» выполнил работы больше чем на 79 млн рублей, однако, как пояснили «Проспекту Мира» в департаменте градостроительства, компании был выплачен только аванс, но и его будут взыскивать, так как «подрядчик оказался недобросовестным».
Новые торги объявили сегодня, 18 ноября. Подрядчика планируют найти за неделю — до 26 ноября. Мэрия выделила 1,575 миллиарда рублей. Приступить к строительству подрядчик должен будет с момента заключения контракта. Готова школа должна быть — 30 сентября 2026 года.
«Сейчас на территории школы выполнены все свайные работы, полностью залиты ростверки на двух блоках и на них же начато возведение стен цокольного этажа», — сообщали в департаменте градостроительства.
Школа будет рассчитана на 1550 мест, в ней в одну смену смогут учиться 62 класса