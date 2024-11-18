В Красноярске объявили новые торги на школу в Тихих зорях за полтора миллиарда

Судя по сайту госзакупок, «Северстрой» выполнил работы больше чем на 79 млн рублей, однако, как пояснили «Проспекту Мира» в департаменте градостроительства, компании был выплачен только аванс, но и его будут взыскивать, так как «подрядчик оказался недобросовестным».