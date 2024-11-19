45-летняя женщина погибла в тройном ДТП в Красноярске. Она умерла до приезда скорой

Posted 19 ноября, 06:19
Published 19 ноября, 06:19
Modified 19 ноября, 06:20
Updated 19 ноября, 06:20
Все произошло сегодня утром, 19 ноября, в районе дома на Кишеневской №13. Предварительно, 47-летний водитель «Лады» ехал со стороны Энергетиков и столкнулся с «Уазом» под управлением 51-летнего мужчины.
Затем один из автомобилей врезался в «Мазду», за рулем которой сидел 41-летний водитель. После столкновения автомобили загорелись.
В ГАИ заявили, что в результате аварии 45-летняя пассажирка «Лады» скончалась до приезда скорой.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС и выясняют все обстоятельства происшествия.