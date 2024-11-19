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Posted 19 ноября, 06:19

Published 19 ноября, 06:19

Modified 19 ноября, 06:20

Updated 19 ноября, 06:20

45-летняя женщина погибла в тройном ДТП в Красноярске. Она умерла до приезда скорой

45-летняя женщина погибла в тройном ДТП в Красноярске. Она умерла до приезда скорой

19 ноября 2024, 06:19
Фото: t.me/mvd_24.
В Красноярске в тройной аварии в Энергетиках погибла 45-летняя женщина. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Все произошло сегодня утром, 19 ноября, в районе дома на Кишеневской №13. Предварительно, 47-летний водитель «Лады» ехал со стороны Энергетиков и столкнулся с «Уазом» под управлением 51-летнего мужчины.

Затем один из автомобилей врезался в «Мазду», за рулем которой сидел 41-летний водитель. После столкновения автомобили загорелись.

Фото: t.me/mvd_24

В ГАИ заявили, что в результате аварии 45-летняя пассажирка «Лады» скончалась до приезда скорой.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС и выясняют все обстоятельства происшествия.

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