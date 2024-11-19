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Posted 19 ноября, 04:01

Published 19 ноября, 04:01

Modified 19 ноября, 04:01

Updated 19 ноября, 04:01

Букет от аферистов: красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

Букет от аферистов: красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

19 ноября 2024, 04:01
Фото: 1MI.
Мошенники начали использовать новую схему для похищения денежных средств. Об этом заявили в краевом отделении Центробанка.

Все начинается с того, что ничего не подозревающий человек получает «сюрприз» в виде букета цветов или другой подарок от курьера.

На следующий день жертве звонит аферист, представившись сотрудником службы доставки, и просит назвать код из смс, который якобы нужен в качестве подтверждения для заказчика.

По словам управляющего красноярским отделением ЦБ Сергея Журавлева, в подобных ситуациях люди, получившие подарок, теряют бдительность.

«Неудобно подвергать сомнению безопасность процедуры, когда получил подарок. Именно так играют мошенники на наших чувствах.
В результате ничего не подозревающие люди теряют деньги со своих счетов или даже оказываются должниками по оформленным на их имя кредитам».
  • До этого мы рассказывали о 75-летней пенсионерке из Сосновоборска, которая «спасала» сбережения и осталась без жилья.
  • С начала 2024 года жертвами мошенников стали 10 923 жителей Красноярского края. Они отдали аферистам больше 2,98 миллиарда рублей.
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#Никита Алексеев#Город#Деньги#Люди#Общество#Мошенники#Аферисты#Красноярский край#Мошенничество
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