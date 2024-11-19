Букет от аферистов: красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

Posted 19 ноября, 04:01
Published 19 ноября, 04:01
Modified 19 ноября, 04:01
Updated 19 ноября, 04:01
Все начинается с того, что ничего не подозревающий человек получает «сюрприз» в виде букета цветов или другой подарок от курьера.
На следующий день жертве звонит аферист, представившись сотрудником службы доставки, и просит назвать код из смс, который якобы нужен в качестве подтверждения для заказчика.
По словам управляющего красноярским отделением ЦБ Сергея Журавлева, в подобных ситуациях люди, получившие подарок, теряют бдительность.
«Неудобно подвергать сомнению безопасность процедуры, когда получил подарок. Именно так играют мошенники на наших чувствах.
В результате ничего не подозревающие люди теряют деньги со своих счетов или даже оказываются должниками по оформленным на их имя кредитам».