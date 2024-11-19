Десятки жителей Николаевки пришли на суд против КРТ. Им грозили запретом на митинг

Posted 19 ноября, 11:10
Published 19 ноября, 11:10
Modified 19 ноября, 12:23
Updated 19 ноября, 12:23
Ранее стало известно, что полиция раздавала жителям предостережение, чтобы те не устраивали «несогласованный» митинг у суда.
Сегодня, 19 ноября, прошло заседание, на которое пришли десятки людей. Суд должен был начаться еще в 14:00, однако начался на 20-30 минут позже. Сначала пускали истцов, остальных просили подождать в коридоре. Когда закончились свободные места, приставам пришлось принести дополнительную лавочку.
Когда началось заседание, николаевцы по одному стали высказывать суду свои несогласия с КРТ. После этого представитель застройщика, компании «Стройиндустрия», попросил суд приобщить к материалам отказ в возбуждении уголовного дела, которое требовали жители.
Один из николаевцев из зала крикнул «че», к нему подошел пристав и попросил вести себя тише. Судья принимала ходатайства, которые можно приобщить к делу. После перешли к обсуждению.
Николаевцы ходатайствовали, что некоторые здания, попадающие под КРТ, являются объектами культурного наследия. Также они заявили, что никто их якобы не уведомлял о КРТ, из-за этого люди «не предприняли попыток выйти из КРТ».
Представитель администрации заявила, что о проекте КРТ жителей предупреждали — размещали щиты у администрации Железнодорожного района и в других местах. Но когда они устанавливались и где конкретно — ответить не смогла.
Представитель застройщика заявил, что николаевцы «лукавят». По его словам, они были в курсе, что попадают в зону КРТ, еще в мае 2023 года, когда стали объединяться против застройки, но с иском обратились только в июле.
Представитель администрации заявил, что встречи с жителями начали проводить еще в декабре 2022 года, поэтому все сроки на оспаривание КРТ они «нарушили сами».
Жители Николаевки же утверждают, что обращались ранее в Росреестр, чтобы дома перевели в многоквартирные из зоны блокированной застройки, но им якобы отказали. Именно статус многоквартирного дома им важен, он дает им возможность голосовать против КРТ.
Спустя полтора часа заседания судья заявила, что людей слишком много и всех выслушать она не успеет. Следующее заседание назначено на 16 декабря, 14:00.