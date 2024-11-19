Как долго в Красноярске будет плюс? Прогноз от синоптика

Как отвечает синоптик, в среду, 20 ноября, в Красноярске в течение суток ожидается от 0 до +4 градусов. В четверг днем будет 0…-2 градуса, ночью от -8 до -10.

В начале этой недели в городе установились плюсовые температуры. «ПМ» спросил начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрия Ульянова, как долго в городе задержится тепло.

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