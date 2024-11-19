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Posted 19 ноября, 08:37

Published 19 ноября, 08:37

Modified 19 ноября, 08:39

Updated 19 ноября, 08:39

Синоптик рассказал, как долго в Красноярске будет плюс

Как долго в Красноярске будет плюс? Прогноз от синоптика

19 ноября 2024, 08:37
Фото: prmira.ru.

Синоптик рассказал, как долго в Красноярске будет плюс

В Красноярске на этой неделе ожидаются температурные качели. После плюсовых температур к выходным похолодает до -17 градусов.

В начале этой недели в городе установились плюсовые температуры. «ПМ» спросил начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрия Ульянова, как долго в городе задержится тепло.

Как отвечает синоптик, в среду, 20 ноября, в Красноярске в течение суток ожидается от 0 до +4 градусов. В четверг днем будет 0…-2 градуса, ночью от -8 до -10.

«В пятницу, 22 ноября, в течение дня прогнозируется от 0 до +4. Пик похолодания придется на предстоящие выходные.
В ночь на субботу в городе будет -15…-17, днем от -10 до -12 градусов. В воскресенье ночью ожидается -11…-13, днем от -3 до -5 градусов.
В понедельник, 25 ноября, возможно потепление — дневные температуры составят от 0 до +2 градусов».

Небольшие осадки ожидаются ближе к выходным.

«Температуры на этой неделе достаточно высокие для данного периода времени, поэтому при плюсовых значениях возможен мокрый снег и даже дождь».
  • Тут синоптик объяснил, почему в ноябре в Красноярске до сих пор несильно холодно и нормально ли это для Сибири.
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