Как долго в Красноярске будет плюс? Прогноз от синоптика

Posted 19 ноября, 08:37
Published 19 ноября, 08:37
Modified 19 ноября, 08:39
Updated 19 ноября, 08:39
В начале этой недели в городе установились плюсовые температуры. «ПМ» спросил начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрия Ульянова, как долго в городе задержится тепло.
Как отвечает синоптик, в среду, 20 ноября, в Красноярске в течение суток ожидается от 0 до +4 градусов. В четверг днем будет 0…-2 градуса, ночью от -8 до -10.
«В пятницу, 22 ноября, в течение дня прогнозируется от 0 до +4. Пик похолодания придется на предстоящие выходные.
В ночь на субботу в городе будет -15…-17, днем от -10 до -12 градусов. В воскресенье ночью ожидается -11…-13, днем от -3 до -5 градусов.
В понедельник, 25 ноября, возможно потепление — дневные температуры составят от 0 до +2 градусов».
Небольшие осадки ожидаются ближе к выходным.
«Температуры на этой неделе достаточно высокие для данного периода времени, поэтому при плюсовых значениях возможен мокрый снег и даже дождь».