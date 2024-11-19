Какие витамины нужны взрослым для укрепления иммунитета зимой

Posted 19 ноября, 10:00
Published 19 ноября, 10:00
Modified 19 ноября, 10:18
Updated 19 ноября, 10:18
В холодное время года наш иммунитет ослабевает по нескольким причинам. Рассказываем о них подробнее.
Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева объясняла, что переохлаждение становится основной причиной подъема заболеваемости ОРВИ. Дело в том, что именно переохлаждение снижает иммунитет — у человека становится меньше защиты перед вирусами, и он заболевает.
Еще в холодное время человеку не хватает солнечного света — это тоже ослабляет иммунитет, потому что свет стимулирует выработку витамина D, который влияет на иммунитет, участвует в размножении здоровых клеток и защищает от возникновения аутоиммунных нарушений.
Врачи краевой клинической больницы объяснили, что среди основных причин ослабления иммунитета можно выделить недостаток витаминов, повторяющиеся стрессы, интеллектуальное и физическое переутомление.
По их словам, ослабление иммунитета ведет к тому, что организм не может эффективно противостоять сезонным вирусам.
«В этом случае можно подхватить несколько инфекций одновременно, что нередко отмечают врачи в текущем эпидсезоне, или по очереди с небольшими промежутками времени», — объяснили в больнице.
Врачи советуют восполнять дефицит витаминов, чтобы не заболеть.
Рассказываем о четырех основных витаминах, которые нужны для укрепления иммунитета.
|Витамин
|На что влияет — данные от Роспотребнадзора
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Витамин C
|Один из важнейших микронутриентов — питательных веществ. Он является регулятором множества биохимических реакций и защитных механизмов. Еще он поддерживает иммунную систему и помогает бороться с инфекциями.
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Витамин D
|Этот витамин поддерживает здоровье кости, снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает иммунитет.
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Витамин A
|Витамин способствует синтезу белков и обмену веществ. Кроме того, он необходим для роста новых клеток, замедляет процесс старения. Положительно влияет на состояние слизистых оболочек.
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Витамин E
|Обладает антиоксидантными свойствами для укрепления клеток, улучшает состояние кожи и кровеносных сосудов, укрепляет иммунитет и повышает защитные функции.
Чтобы восполнить дефицит витаминов, необязательно пить таблетки. Рассказываем, где содержатся необходимые элементы.
Витамин С содержится в лимоне, болгарском перце, апельсинах, киви, клубнике, ананасе, цветной капусте, шиповнике, облепихе и укропе.
Чтобы восполнить недостаток витамина D, в Роспотребнадзоре советуют есть следующие продукты:
Витамин А содержится в тыкве, моркови, персиках, брокколи, дыне, хурме, болгарском перце, печени.
Много витамина E содержится в орехах. Однако самым лучшим его источником, считают в Роспотребнадзоре, являются растительные масла. Еще он есть в хлебе из муки грубого помола, гречневой крупе и зелени.
Вместе с питанием можно принимать пищевые добавки, но перед этим лучше убедиться, что у вас есть дефицит того или иного витамина — для этого можно сдать анализы или проконсультироваться с врачом.
Физиологическая потребность в витамине С у взрослых — 90 мг/сутки. Беременным рекомендуют потреблять на 10 мг больше, кормящим — на 30 мг. Тем, кто курит, советуют увеличить норму потребления на 35 мг/сутки.
Верхний допустимый уровень потребления — 2000 мг/сутки.
Норма витамина D для взрослых 18-50 лет — 600–800 МЕ (1МЕ равен 0,000025 мг). У тех, кому больше 50 лет, норма увеличивается и составляет 800–1000 МЕ. Для беременных потребность в этом витамине может быть выше — 800–1200 МЕ.
Витамина A в сутки взрослому мужчине нужно 900 мкг, а женщине — 700 мкг.
Потребность в витамине Е для взрослых составляет 15 мг/сутки, беременных — 17 мг/сутки, кормящих матерей — 19 мг/сутки. Максимальное суточное потребление — 300 мг/сутки.
Если вы принимаете витамины отдельно, то время их приема обычно указано в инструкции к ним. Чаще всего их советуют пить утром до приема пищи.
Все витамины можно разделить на две группы — водорастворимые и жирорастворимые. От этого зависит то, как их нужно принимать.
К водорастворимым относится витамин С. Пища препятствует усвоению этих витаминов, поэтому их следует принимать за 30 минут до еды. Запивать можно только водой.
Витамины A, D, E — жирорастворимые. Чтобы они усвоились, их нужно сочетать с жиросодержащей пищей: молоком, кефиром, йогуртом. Их нельзя принимать на голодный желудок.
Лучше всего принимать курсами — в течение определенного периода, а потом делать перерыв. Обычно курсы длятся 1-3 месяца: всё зависит от цели, потребности организма и конкретных витаминов.
Во время курса прием витаминов лучше не пропускать.
Перед приемом любых добавок стоит проконсультироваться с врачом. Особенно, если вы уже почувствовали недомогание.