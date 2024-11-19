Канадец купил участок под Красноярском и открыл там бесплатный каток

Posted 19 ноября, 12:53
Published 19 ноября, 12:53
Modified 19 ноября, 12:55
Updated 19 ноября, 12:55
Историю Бэрри рассказали в группе «Хоккей с мячом в Сосновоборске» в «ВК». 50-летний Мэтью Бэрри родился и вырос в городе Эдмонтон, в Канаде. 23 года назад он приехал в Россию — в 1998 году он поселился в Красноярске, а в 2021 переехал в Сосновоборск.
В России Мэтью женился на русской девушке Наталье, завел трех детей. Он занимался службой в баптистской церкви, благотворительностью и обустроил свою мастерскую, где шьет гаражные пологи, шторы, автоодеяла и утеплители на двигатели автомобилей и тракторов. Сейчас он называет себя не Мэтью, а Матвей.
С хоккеем Мэтью связан из-за сына — его младший сын Адам ходит в секцию хоккея с мячом в Сосновоборской спортивной школе. Несколько лет назад Мэтью с женой купили два участка в частном секторе. На одном построили дом, а на втором решили сделать каток.
В итоге канадец своими руками сделал хоккейную коробку с воротами, освещением и теплой раздевалкой.
Из Канады он привез 40 пар б\у коньков. Каток заливают с помощью самодельной мини-ледозаливочной машины из детского квадроцикла.
Теперь местные жители приходят к нему кататься и играть в хоккей.
«Матвей не хочет уезжать из России, ему здесь нравится, он говорит, что он уже почти русский. Лишь хочет свозить семью в Канаду и показать внуков своим родителям, по-прежнему живущим в Эдмонтоне, рассказать про хоккей, в который играет Адам. А сейчас так сложно получить визу», — поделились в группе «Хоккей с мячом в Сосновоборске.