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Posted 19 ноября, 12:53

Published 19 ноября, 12:53

Modified 19 ноября, 12:55

Updated 19 ноября, 12:55

Канадец купил участок под Красноярском и открыл там бесплатный каток

Канадец купил участок под Красноярском и открыл там бесплатный каток

19 ноября 2024, 12:53
Фото: Хоккей с мячом в Сосновоборске, vk.com.
Канадец Мэтью Бэрри 23 года назад переехал в Россию. Недавно он купил участок в Сосновоборске и открыл там бесплатный каток.

Историю Бэрри рассказали в группе «Хоккей с мячом в Сосновоборске» в «ВК». 50-летний Мэтью Бэрри родился и вырос в городе Эдмонтон, в Канаде. 23 года назад он приехал в Россию — в 1998 году он поселился в Красноярске, а в 2021 переехал в Сосновоборск.

В России Мэтью женился на русской девушке Наталье, завел трех детей. Он занимался службой в баптистской церкви, благотворительностью и обустроил свою мастерскую, где шьет гаражные пологи, шторы, автоодеяла и утеплители на двигатели автомобилей и тракторов. Сейчас он называет себя не Мэтью, а Матвей.

С хоккеем Мэтью связан из-за сына — его младший сын Адам ходит в секцию хоккея с мячом в Сосновоборской спортивной школе. Несколько лет назад Мэтью с женой купили два участка в частном секторе. На одном построили дом, а на втором решили сделать каток.

В итоге канадец своими руками сделал хоккейную коробку с воротами, освещением и теплой раздевалкой.

Фото: Хоккей с мячом в Сосновоборске, vk.com

Из Канады он привез 40 пар б\у коньков. Каток заливают с помощью самодельной мини-ледозаливочной машины из детского квадроцикла.

Фото: Хоккей с мячом в Сосновоборске, vk.com

Теперь местные жители приходят к нему кататься и играть в хоккей.

«Матвей не хочет уезжать из России, ему здесь нравится, он говорит, что он уже почти русский. Лишь хочет свозить семью в Канаду и показать внуков своим родителям, по-прежнему живущим в Эдмонтоне, рассказать про хоккей, в который играет Адам. А сейчас так сложно получить визу», — поделились в группе «Хоккей с мячом в Сосновоборске.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Спорт#Сосновоборск#Каток#Коньки#Хоккей#Канада
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