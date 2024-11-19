Канадец купил участок под Красноярском и открыл там бесплатный каток

Историю Бэрри рассказали в группе «Хоккей с мячом в Сосновоборске» в «ВК». 50-летний Мэтью Бэрри родился и вырос в городе Эдмонтон, в Канаде. 23 года назад он приехал в Россию — в 1998 году он поселился в Красноярске, а в 2021 переехал в Сосновоборск.