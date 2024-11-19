Китайские мошенники пытались кинуть на деньги красноярских риелторов

Тогда «китайцы» перевели сначала пробный юань, деньги поступили на счет. А затем покупатели отправили крупную сумму. В обменнике заявили, что деньги не поступили. Тогда китайцы начали вести себя агрессивно и требовали свои доллары. Риелторы на схему не повелись, тогда покупатели перестали выходить на связь.