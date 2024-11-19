Китайские мошенники пытались кинуть на деньги красноярских риелторов

Posted 19 ноября, 10:57
Published 19 ноября, 10:57
Modified 19 ноября, 12:48
Updated 19 ноября, 12:48
Как рассказывает krsk.aif.ru, из-за увеличения ставки по кредитам и отмены льготной ипотеки рынок недвижимости переживает стагнацию. Риелторы пытаются привлечь как можно больше клиентов, поэтому и покупателю из Китая сотрудница одного из агентств недвижимости в Красноярске ответила.
Марина Мухина получила сообщение на китайском в одном из мессенджеров. После перевода иероглифов она поняла, что якобы житель Поднебесной хочет купить дом в коттеджном поселке недалеко от Красноярска. Но не себе, а по поручению босса.
«Сначала мы переписывались в ватсапе, „китаец“ написал мне свой номер телефона, и я попросила его перейти в Телеграм — там проще переводить текстовые сообщения с китайского языка. Я передала продавцам дома, а это юридическое лицо, что у нас есть покупатель, но из другой страны. Продавца это не смутило, в Красноярске есть практика работы с иностранцами, в том числе с жителями Китая. Мы приступили к обсуждению деталей», — рассказывает риелтор.
Женщина рассказывает, что когда с покупателем пытались обсудить детали сделки, в ответ он отвечал, что ему нужно обсудить это с боссом.
«Для нас, как для продавцов недвижимости этот опыт общения с китайцами был первым. Поэтому до последнего мы все списывали на разность менталитета, культуры, языка. Думали, что именно поэтому нам не удается найти какой-то контакт и выстроить диалог», — говорит представитель застройщика Максим Ющенко.
В итоге встала проблема — китайцам нужно было найти частный валютный обменник. Менять деньги через госбанк якобы не вариант, из-за того, что продавец юрлицо и по законам Китая не может покупать недвижимость в других странах.
«Несколько раз я им объясняла, когда у нас в России приобретаешь недвижимость, необходимо подтверждать эту покупку как раз переводами из банков. Это же серьезное приобретение. Говорила, что вариант с частным обменником может поставить под угрозу всю сделку. А они в ответ: „Это не ваша главная боль, нам главное юани перевести в доллары, а дальше сделку мы будем совершать законно — по банкам“», — рассказывает Марина Мухина.
В итоге застройщик потратился на профессионального переводчика. Ее тоже удивила схема с переводом через частный обменник. Женщина созвонилась с покупателем, на китайском он общался хорошо.
От предложения внести задаток в 500 тысяч рублей покупатель отказался.
«Даже такой вариант им предложил. Подписывайте задаток, а за остальной суммой я могу прилететь сам — прямо в Китай. Чтобы не выдумывать какие-то истории, как переводить сюда юани. Но они опять проигнорировали. Как правило, на такие предложения следовали сообщения, просто найдите частный обменник, чтобы перевести юани. Этого будет достаточно, чтобы совершить сделку». Тут мы уже начали спрашивать прямым текстом: «Вы вообще планируете дом покупать?!» Конечно, говорят, мы заинтересованы, деньги у нас есть, просто найдите обменник, — говорит Максим и подчеркивает, что по сути та сторона использовала все известные классические «крючки» мошенников.
В итоге у нас в городе обменник нашли. Сначала они запросили для обмена сумму, втрое превышающую стоимость дома.
«Тут уже мы окончательно поняли, происходит что-то неладное. Зачем ими запрашивается такая сумма? А чтобы как можно больше выманить из нас денег,» — говорит продавец.
Тогда «китайцы» перевели сначала пробный юань, деньги поступили на счет. А затем покупатели отправили крупную сумму. В обменнике заявили, что деньги не поступили. Тогда китайцы начали вести себя агрессивно и требовали свои доллары. Риелторы на схему не повелись, тогда покупатели перестали выходить на связь.
Обращаться в полицию специалисты агентства по недвижимости не стали.