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Posted 19 ноября, 01:46

Published 19 ноября, 01:46

Modified 19 ноября, 03:59

Updated 19 ноября, 03:59

В Красноярске на месте бывшего кинотеатра «Строитель» откроют ТРК

Компания одного из богатейших красноярцев откроет ТРЦ на месте кинотеатра «Строитель»

19 ноября 2024, 01:46
Фото: Стройнадзор Красноярского края.

В Красноярске на месте бывшего кинотеатра «Строитель» откроют ТРК

В Красноярске владельцам здания, где раньше был кинотеатр «Строитель», выдали разрешение на эксплуатацию. Там откроют ТРК.

В краевом Стройнадзоре сообщили, что выдали заключение на реконструкцию кинотеатра «Строитель» под торгово-развлекательный комплекс.

В ходе реконструкции в бывшем кинотеатре оборудовали торговые залы, технические, подсобные и служебно-бытовые помещения. Еще к зданию сделали 3-этажную пристройку.

Фото: Стройнадзор Красноярского края

Застройщиком и владельцем здания является ООО «Фортуна Агро» (владелец компании Алексей Березинский занял 47 место в списке самых богатых красноярцев в 2024 году).

Кроме того, сообщается, что владельцу здания выдали положительное заключение на ввод объекта в эксплуатацию, однако, когда именно этой произойдет — пока неизвестно.

Кинотеатр «Строитель» построили в Северо-Западном районе в 1970 году, его реконструкция длится последние 20 лет. В 2003-м во время массовой приватизации муниципальных кинотеатров здание получила красноярская сеть заправок «Фортуна Плюс» агрария Николая Березинского.

На месте «Строителя» компания собиралась открыть двухзальный кинотеатр «Фортуна» (позже — культурно-развлекательный центр «Строитель»), но реконструкция то начиналась, то внезапно консервировалась. На одном из этапов к оригинальному зданию кинотеатра пристроили огромную коробку, на которую, как выяснилось, у компании не было разрешения. В итоге несколько лет кинотеатр стоял как самовольная постройка, которую прикрывали красотой перед приездом Путина и универсиадой.

В конце 2020 года «Фортуна Агро» (другая компания Березинского, которой перешел проект) добилась признания права собственности на недострой. Весной 2021 года компания получила новое разрешение на строительство и приступила к работам.

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