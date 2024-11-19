Компания одного из богатейших красноярцев откроет ТРЦ на месте кинотеатра «Строитель»

Posted 19 ноября, 01:46
Published 19 ноября, 01:46
Modified 19 ноября, 03:59
Updated 19 ноября, 03:59
В краевом Стройнадзоре сообщили, что выдали заключение на реконструкцию кинотеатра «Строитель» под торгово-развлекательный комплекс.
В ходе реконструкции в бывшем кинотеатре оборудовали торговые залы, технические, подсобные и служебно-бытовые помещения. Еще к зданию сделали 3-этажную пристройку.
Застройщиком и владельцем здания является ООО «Фортуна Агро» (владелец компании Алексей Березинский занял 47 место в списке самых богатых красноярцев в 2024 году).
Кроме того, сообщается, что владельцу здания выдали положительное заключение на ввод объекта в эксплуатацию, однако, когда именно этой произойдет — пока неизвестно.
Кинотеатр «Строитель» построили в Северо-Западном районе в 1970 году, его реконструкция длится последние 20 лет. В 2003-м во время массовой приватизации муниципальных кинотеатров здание получила красноярская сеть заправок «Фортуна Плюс» агрария Николая Березинского.
На месте «Строителя» компания собиралась открыть двухзальный кинотеатр «Фортуна» (позже — культурно-развлекательный центр «Строитель»), но реконструкция то начиналась, то внезапно консервировалась. На одном из этапов к оригинальному зданию кинотеатра пристроили огромную коробку, на которую, как выяснилось, у компании не было разрешения. В итоге несколько лет кинотеатр стоял как самовольная постройка, которую прикрывали красотой перед приездом Путина и универсиадой.
В конце 2020 года «Фортуна Агро» (другая компания Березинского, которой перешел проект) добилась признания права собственности на недострой. Весной 2021 года компания получила новое разрешение на строительство и приступила к работам.