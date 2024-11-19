Красноярские энергетики заявили о борьбе с должниками за свет

Posted 19 ноября, 09:38
Published 19 ноября, 09:38
Modified 19 ноября, 09:43
Updated 19 ноября, 09:43
По статистике «Красноярскэнергосбыта», каждая третья семья в Красноярском крае числится в должниках. Масштабная информационная кампания энергетиков началась 12 ноября, за две недели они планируют направить:
«Обзвоны, СМС-сообщения, уведомления, безусловно, имеют действие на должников, но, к сожалению, наша практика показывает, что приостановление подачи энергоресурсов является одной из самых действенных мер, — отметил исполнительный директор ПАО „Красноярскэнергосбыт“ Олег Дьяченко. — Не хотелось бы до этого доводить, но другого способа достучаться до злостных должников мы не видим. До Нового года остается чуть больше месяца, поэтому мы призываем наших клиентов не затягивать с погашением задолженности и своевременно оплачивать счета — не позднее 10-го числа каждого месяца. Вырабатывайте в себе финансовую дисциплину, расставляйте приоритеты в денежных тратах, это облегчит вашу жизнь».
В компании отмечают, что в случае отключения после оплаты долгов электричество вернется не сразу — по закону у энергетиков есть 48 часов, чтобы возобновить электроснабжение. Дополнительно придется оплатить ещё и затраты на отключение и подключение.
Для взыскания задолженности применяются и другие меры: арест имущества, удержание денежных средств из доходов, ограничение выезда за границу РФ, судебные разбирательства.