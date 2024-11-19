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Posted 19 ноября, 05:02

Published 19 ноября, 05:02

Modified 19 ноября, 05:02

Updated 19 ноября, 05:02

Красноярский омбудсмен предупредил о росте дефицита кадров в медицине

Красноярский омбудсмен предложил бороться с нехваткой врачей с помощью иностранцев

19 ноября 2024, 05:02
Фото: 1MI.

Красноярский омбудсмен предупредил о росте дефицита кадров в медицине

Омбудсмен Красноярского края заявил о росте дефицита кадров в медицинской сфере. С нехваткой специалистов предлагают бороться с помощью иностранцев.

Омбудсмен Красноярского края, сопредседатель Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека Марк Денисов сообщил, что в ближайшие 5-7 лет дефицит кадров в медицинской сфере может вырасти до 45%.

По словам Денисова, в среднем по России дефицит медицинских работников составляет 25,7%. Сильнее всего нехватка специалистов наблюдается в Южном федеральном округе — порядка 28% и в Сибири — около 27%. В других федеральных округах ситуация примерно такая же.

Марк Денисов отмечает, что основными причинами дефицита кадров в медицинской сфере являются:

  • низкая заработная плата и переезд медработников в регионы с более привлекательными условиями труда;
  • рост специалистов предпенсионного и пенсионного возраста;
  • отказ выпускников медвузов работать по договорам целевого назначения.

Омбудсмен предлагает бороться с нехваткой медработников с помощью введения обязательной отработки по распределению всех выпускников медвузов и введение санкций за невыполнение этой отработки.

Еще Денисов предложил создать Институт государственной медицинской службы, который закроет потребности всех силовых структур и обеспечит кадрами отдаленные территории.

«Подготовить пул главных врачей и организаторов здравоохранения, при этом уровень социального и пенсионного обеспечения у этих медиков должен быть аналогичен офицерам армии мирного времени», — сказал он.

Кроме того, Марк Денисов предлагает выдавать российское гражданство иностранным медикам, которые работают на территории страны больше 5 лет и подтвердили свою квалификацию.

Омбудсмен считает, что для поиска кадров нужно выходить на мировой рынок, а не конкурировать внутри России.

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