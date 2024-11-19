Красноярский омбудсмен предложил бороться с нехваткой врачей с помощью иностранцев

Posted 19 ноября, 05:02
Published 19 ноября, 05:02
Modified 19 ноября, 05:02
Updated 19 ноября, 05:02
Омбудсмен Красноярского края, сопредседатель Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека Марк Денисов сообщил, что в ближайшие 5-7 лет дефицит кадров в медицинской сфере может вырасти до 45%.
По словам Денисова, в среднем по России дефицит медицинских работников составляет 25,7%. Сильнее всего нехватка специалистов наблюдается в Южном федеральном округе — порядка 28% и в Сибири — около 27%. В других федеральных округах ситуация примерно такая же.
Марк Денисов отмечает, что основными причинами дефицита кадров в медицинской сфере являются:
Омбудсмен предлагает бороться с нехваткой медработников с помощью введения обязательной отработки по распределению всех выпускников медвузов и введение санкций за невыполнение этой отработки.
Еще Денисов предложил создать Институт государственной медицинской службы, который закроет потребности всех силовых структур и обеспечит кадрами отдаленные территории.
«Подготовить пул главных врачей и организаторов здравоохранения, при этом уровень социального и пенсионного обеспечения у этих медиков должен быть аналогичен офицерам армии мирного времени», — сказал он.
Кроме того, Марк Денисов предлагает выдавать российское гражданство иностранным медикам, которые работают на территории страны больше 5 лет и подтвердили свою квалификацию.
Омбудсмен считает, что для поиска кадров нужно выходить на мировой рынок, а не конкурировать внутри России.