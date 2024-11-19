prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 04:43

Published 19 ноября, 04:43

Modified 19 ноября, 05:57

Updated 19 ноября, 05:57

Красноярцы жалуются на снежную кашу и лед на городских улицах

Красноярцы жалуются на снежную кашу и лед на городских улицах

19 ноября 2024, 04:43
Фото: prmira.ru.
На тротуарах в Красноярске образовалась снежная каша и лед. Передвигаются по таким улицам люди с трудом, тяжелее всего пожилым и мамам с колясками. Но в мэрии заявляют, что улицы чистят, но и там, где каши нет, жителям все равно приходится преодолевать препятствия. Почему?

Не чистят тротуары не только на окраинах, но даже в центре. В некоторых местах жителей ждет препятствие в виде снежной каши, в другом — лед. С местными пообщался «7 канал Красноярск».

«Посмотрите, что творится, никто не хочет работать у нас. Очень плохо. Мне 71 год. У меня нога болит. Я еле хожу. Вообще не чистят», — говорит красноярка Людмила Ланько.

«Ужас. Да просто кошмар. Я ведь еще инвалид. Я ведь идти совсем не могу. Да и не только я. У нас все коллеги так. Вообще идти не могут. Нужно как-то почистить», — считает Наталья.

Причем не лучше ситуация и во дворах. Там по закону убирать снег должны управляющие компании.

«Везде кочки. У нас во дворе вообще. Вот из дома вышла, вообще ничего не убрано. Ну никакой дорожки нету. Иду по всему, вот, снегу. И в прошлом году такая же история была. А на улицах вообще шишки, видите. Ничего не убирается. Бесполезно. И во дворах и на улицах ничего не убирается. Никто ничего не делает», — говорит Нина Михайловна, жительница Красраба.

В мэрии заявляют, снег с улиц города убирают ежедневно больше двухсот рабочих. Дорожники заявляют, в первую очередь чистят возле соцобъектов — школ, поликлиник и детских садов. Но и там, похоже, не успевают — возле некоторых из образовательных учреждений продолжает лежать снежная каша.

А там, где все-таки чистят, красноярцы сталкиваются уже с другой проблемой — обойти огромную кучу льда, которую после себя оставляют дорожники. Где-то они лежат прямо рядом с входом в магазины и убирать их приходится самим предпринимателям.

В краевом минздраве говорят, пока в травмпунктах ажиотажа нет, но скоро должно похолодать, а значит вся эта каша может замерзнуть и превратиться в лед и ходить в городе станет еще опаснее.

Читайте также:
Красноярцы встали в пробки в выходной во время снегопадаКрасноярцы создали петицию из-за каши на дорогах и испорченных машин«Очередной Бионорд, только жидкий»: красноярцы массово жалуются на химреагенты
#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Уборка#Мэрия#Снег#Лед#Опасность#Дорожники#Жители#Уборка снега#Тротуары#Проблемы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика