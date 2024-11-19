Красноярцы жалуются на снежную кашу и лед на городских улицах

На тротуарах в Красноярске образовалась снежная каша и лед. Передвигаются по таким улицам люди с трудом, тяжелее всего пожилым и мамам с колясками. Но в мэрии заявляют, что улицы чистят, но и там, где каши нет, жителям все равно приходится преодолевать препятствия. Почему?

Не чистят тротуары не только на окраинах, но даже в центре. В некоторых местах жителей ждет препятствие в виде снежной каши, в другом — лед. С местными пообщался «7 канал Красноярск». «Посмотрите, что творится, никто не хочет работать у нас. Очень плохо. Мне 71 год. У меня нога болит. Я еле хожу. Вообще не чистят», — говорит красноярка Людмила Ланько.



«Ужас. Да просто кошмар. Я ведь еще инвалид. Я ведь идти совсем не могу. Да и не только я. У нас все коллеги так. Вообще идти не могут. Нужно как-то почистить», — считает Наталья. Причем не лучше ситуация и во дворах. Там по закону убирать снег должны управляющие компании. «Везде кочки. У нас во дворе вообще. Вот из дома вышла, вообще ничего не убрано. Ну никакой дорожки нету. Иду по всему, вот, снегу. И в прошлом году такая же история была. А на улицах вообще шишки, видите. Ничего не убирается. Бесполезно. И во дворах и на улицах ничего не убирается. Никто ничего не делает», — говорит Нина Михайловна, жительница Красраба. В мэрии заявляют, снег с улиц города убирают ежедневно больше двухсот рабочих. Дорожники заявляют, в первую очередь чистят возле соцобъектов — школ, поликлиник и детских садов. Но и там, похоже, не успевают — возле некоторых из образовательных учреждений продолжает лежать снежная каша. А там, где все-таки чистят, красноярцы сталкиваются уже с другой проблемой — обойти огромную кучу льда, которую после себя оставляют дорожники. Где-то они лежат прямо рядом с входом в магазины и убирать их приходится самим предпринимателям. В краевом минздраве говорят, пока в травмпунктах ажиотажа нет, но скоро должно похолодать, а значит вся эта каша может замерзнуть и превратиться в лед и ходить в городе станет еще опаснее. Читайте также: Красноярцы встали в пробки в выходной во время снегопада Красноярцы создали петицию из-за каши на дорогах и испорченных машин «Очередной Бионорд, только жидкий»: красноярцы массово жалуются на химреагенты