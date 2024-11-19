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Posted 19 ноября, 11:18

Published 19 ноября, 11:18

Modified 19 ноября, 11:20

Updated 19 ноября, 11:20

Куда съездить на машине из Красноярска? Еще 4 варианта поездок на один день

Куда съездить на машине из Красноярска? Еще 4 варианта поездок на один день

19 ноября 2024, 11:18
Фото: Дмитрий Мотора / Сергей Филинин / Сергей Токарев.
Красноярские блогеры рассказали еще о нескольких местах, куда можно съездить из города на машине на один день.

Новую подборку знакомых блогеров попросил составить Илья Сураев. Он выложил об этом пост в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно».

Фотограф Сергей Токарев посоветовал съездить в горы Аргыджек в Манском районе.

«Доступный и несложный поход. Путь наверх — 4 км и около 700 метров набора высоты. Время пешего подъема — 3 часа. Дорога от Красноярска — 240 км. Пока еще мало снега, прогуляться на гору можно без снегоступов, но если они есть, лучше захватить».

По словам фотографа, это «отличное место», чтобы познакомиться с Восточными Саянами и «налюбоваться зимней тайгой».

Фото: Сергей Токарев

Основатель туристического клуба «Своя тропа» Дмитрий Мотора для поездки на один день советует выбрать Урманскую петлю — до нее от Красноярска 94 километра.

«Урман, когда-то крепкий посёлок, сейчас насчитывает всего около 50 человек населения плюс дачники. Но такого красивого места сложно отыскать — он с трех сторон омывается Маной. А чуть выше по течению река, разрезаемая островами, делает причудливые изгибы».

Как уточнил Мотора, до посёлка ехать недалеко, но долго.

«Дорога очень так себе, а на перевале в снег и того круче — только на полном приводе. Идти потом всего 3 км, хоть и в гору. И всё это ради вида на вышеописанное с великолепных скал!».
Фото: Дмитрий Мотора

Блогер Андрей Максимов предлагает поехать в Новоалександровку и на Новопятницкое водохранилище.

«Едем на экскурсию или сами на автомобиле в церковь села Новоалександровка, которая даже под реставрацией выглядит необычно. Рядом есть водохранилище, где цветут кубышки и кувшинки».
Фото: Андрей Максимов

Фотограф и блогер Сергей Филинин советует запланировать поездку в Урман.

«Едем 100 километров до деревни Урман. В начале деревни поворачиваем налево и поднимаемся в горку. Идти примерно час. В награду за усталость от подъема получите просто сногсшибательные виды на петляющую Ману и живописные скалы».
Фото: Сергей Филинин

Предыдущую подборку читайте тут.

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