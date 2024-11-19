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Posted 19 ноября, 04:09

Published 19 ноября, 04:09

Modified 19 ноября, 08:46

Updated 19 ноября, 08:46

Нефтяники высадили 400 тысяч саженцев в Красноярском крае

Нефтяники высадили 400 тысяч саженцев в Красноярском крае

19 ноября 2024, 04:09
Фото: РН-Ванкор.
Сотрудники «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») высадили около 400 тысяч саженцев сосны на площади 182 гектара. Лесопосадки прошли на участках Кодинского и Ачинского лесничеств в Красноярском крае.

Сосна выбрана для лесовосстановления как одно из самых выносливых деревьев, ее корневая система укрепляет почву. Сосны быстро растут и могут за короткое время создать значительные лесные массивы, которые нужны для животных и птиц, что имеет большое значение для восстановления природного баланса тайги.

Саженцы перевозили в лесничества в специальных контейнерах, защищающих деревья от повреждений и пересыхания корней.

«РН-Ванкор» реализует также газовую программу, направленную на рациональное использование попутного нефтяного газа, уровень которого на Ванкоре достигает почти 100%. Нефтяники внедряют в производство технологии замкнутого цикла, повторного использования ресурсов.

На производственных объектах «РН-Ванкор» ведется мониторинг состояния окружающей среды — атмосферного воздуха, вод и донных отложений, почвы, растительного покрова. За 10 лет экологи предприятия провели порядка 12 тысяч таких проверок.

«РН-Ванкор» реализует грантовую программу по поддержке научных исследований флоры и фауны Таймыра, на территории которого ведет реализацию флагманского проекта «Восток Ойл». «Роснефть» совместно с правительством края инициировала реализацию в регионе комплексного лесоклиматического проекта. Ожидаемый эффект поглощения парниковых газов составляет 10 млн тонн СО2-эквивалента за период реализации проекта.

#Владислав Савончик
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