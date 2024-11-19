Нефтяники высадили 400 тысяч саженцев в Красноярском крае

Posted 19 ноября, 04:09
Published 19 ноября, 04:09
Modified 19 ноября, 08:46
Updated 19 ноября, 08:46
Сосна выбрана для лесовосстановления как одно из самых выносливых деревьев, ее корневая система укрепляет почву. Сосны быстро растут и могут за короткое время создать значительные лесные массивы, которые нужны для животных и птиц, что имеет большое значение для восстановления природного баланса тайги.
Саженцы перевозили в лесничества в специальных контейнерах, защищающих деревья от повреждений и пересыхания корней.
«РН-Ванкор» реализует также газовую программу, направленную на рациональное использование попутного нефтяного газа, уровень которого на Ванкоре достигает почти 100%. Нефтяники внедряют в производство технологии замкнутого цикла, повторного использования ресурсов.
На производственных объектах «РН-Ванкор» ведется мониторинг состояния окружающей среды — атмосферного воздуха, вод и донных отложений, почвы, растительного покрова. За 10 лет экологи предприятия провели порядка 12 тысяч таких проверок.
«РН-Ванкор» реализует грантовую программу по поддержке научных исследований флоры и фауны Таймыра, на территории которого ведет реализацию флагманского проекта «Восток Ойл». «Роснефть» совместно с правительством края инициировала реализацию в регионе комплексного лесоклиматического проекта. Ожидаемый эффект поглощения парниковых газов составляет 10 млн тонн СО2-эквивалента за период реализации проекта.