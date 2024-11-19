Нефтяники высадили 400 тысяч саженцев в Красноярском крае

Сосна выбрана для лесовосстановления как одно из самых выносливых деревьев, ее корневая система укрепляет почву. Сосны быстро растут и могут за короткое время создать значительные лесные массивы, которые нужны для животных и птиц, что имеет большое значение для восстановления природного баланса тайги.