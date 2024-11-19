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Posted 19 ноября, 05:43

Published 19 ноября, 05:43

Modified 19 ноября, 05:43

Updated 19 ноября, 05:43

Один человек погиб в тройном ДТП в Красноярске

Один человек погиб в тройном ДТП в Красноярске

19 ноября 2024, 05:43
Фото: t.me/kraschp.
Сегодня, 19 ноября, в Красноярске произошла авария с участием 3 автомобилей. Один человек погиб.

Все произошло на пересечении улиц Энергетиков и Кишеневской. Как рассказали «ПМ» очевидцы, в аварии пострадали следующие автомобили: Mazda MPV, «Буханка» и ВАЗ-2108.

В результате ДТП один из автомобилей загорелся, после чего огонь перекинулся на две другие машины. Очевидцы сообщают, что в результате инцидента погиб один человек.

Видео: t.me/kraschp.

В МЧС нам сообщили, что на месте инцидента работают 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в Госавтоинспекции заявили, что пока у них нет никакой информации, так как сотрудники ДПС только выехали на место происшествия.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#МЧС#ГИБДД#Погибший#Энергетиков
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