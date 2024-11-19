Один человек погиб в тройном ДТП в Красноярске

Posted 19 ноября, 05:43
Published 19 ноября, 05:43
Modified 19 ноября, 05:43
Updated 19 ноября, 05:43
Все произошло на пересечении улиц Энергетиков и Кишеневской. Как рассказали «ПМ» очевидцы, в аварии пострадали следующие автомобили: Mazda MPV, «Буханка» и ВАЗ-2108.
В результате ДТП один из автомобилей загорелся, после чего огонь перекинулся на две другие машины. Очевидцы сообщают, что в результате инцидента погиб один человек.
В МЧС нам сообщили, что на месте инцидента работают 2 единицы техники и 5 человек личного состава.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в Госавтоинспекции заявили, что пока у них нет никакой информации, так как сотрудники ДПС только выехали на место происшествия.