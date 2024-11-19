Присуждение Geely Monjaro титула «Автомобиль года» вызвало рост интереса к кроссоверу

Posted 19 ноября, 13:48
Published 19 ноября, 13:48
Modified 19 ноября, 14:42
Updated 19 ноября, 14:42
После этого дилеры отметили рост интереса покупателей к данной модели, хотя точные показатели спроса еще не озвучены, пишет newsnn.ru.
Эксперты полагают, что победа на таком престижном конкурсе укрепляет доверие потребителей к Geely и помогает компании упрочить позиции на российском рынке. Об этом пишет autopanorama.ru.
Положительные качества кроссовера Geely Monjaro отметил исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО» и главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков. Он подчеркнул, что в этой модели сочетаются передовые технологии ведущей китайской корпорации и инженерные достижения европейского бренда Volvo.
Автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто заметил, что, несмотря на относительно высокую цену, данный автомобиль уже входит в топ-10 самых популярных моделей в России. Подразделение Geely в РФ сообщило о намерении развивать успех Monjaro, усиливая маркетинговую кампанию и предлагая новые форматы взаимодействия с клиентами. Присвоенное звание способствует укреплению положительного имиджа бренда как производителя современных и качественных автомобилей.
Напомним, что среди других лауреатов премии «ТОП-5 АВТО» оказались: кроссоверы JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus, электромобиль HONGQI E-HS9 и коммерческий автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус).
В рамках специальных номинаций были отмечены лучшие PR- и маркетинговые департаменты автопроизводителей: лучшим PR-отделом стал отдел компании JETOUR, а звание лучшего маркетингового отдела досталось «АвтоВАЗу». Геннадий Баранов, директор компании EXEED Cars Rus, получил отдельную награду за вклад в развитие автомобильного бизнеса в России.