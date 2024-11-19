Присуждение Geely Monjaro титула «Автомобиль года» вызвало рост интереса к кроссоверу

Автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто заметил, что, несмотря на относительно высокую цену, данный автомобиль уже входит в топ-10 самых популярных моделей в России. Подразделение Geely в РФ сообщило о намерении развивать успех Monjaro, усиливая маркетинговую кампанию и предлагая новые форматы взаимодействия с клиентами. Присвоенное звание способствует укреплению положительного имиджа бренда как производителя современных и качественных автомобилей.