Против владельца «Сибиряка» Егорова возбудили второе уголовное дело

Это второе уголовное дело против Владимира Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году. По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость на 391 миллион рублей и продал школу администрации района за 1,1 млрд рублей, выделенные из краевого бюджета.