Против владельца «Сибиряка» Егорова возбудили второе уголовное дело

Posted 19 ноября, 02:53
Published 19 ноября, 02:53
Modified 19 ноября, 05:53
Updated 19 ноября, 05:53
По версии следствия, в 2022 году управление и «Сибиряк» заключили муниципальный контракт на проектировку, изыскания и строительство развязки через Северное шоссе в районе Солонцы-2. Строительство финансировалось из бюджета Красноярска.
«Сибиряк», полагает следствие, завысил стоимость балок пролетного строения и внес недостоверные сведения в проектную документацию, которая была представлена в УКС для согласования. В августе этого же года обвиняемые вступили в сговор.
Руководитель УКС, считают следователи, знал о завышении стоимости и согласовал проектную документацию, на основании чего проект прошел государственную экспертизу, и «Сибиряк» начал строить развязку.
Сообщается, что «Сибиряку» перечислили более 292 миллионов рублей при фактической стоимости более 221 миллиона рублей. Так, обвиняемые, полагает СК, похитили более 71 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе лицом с использованием своего служебного положения».
Сейчас проходят обыски. Дело возбуждено на основании материалов УФСБ.
Это второе уголовное дело против Владимира Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году. По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость на 391 миллион рублей и продал школу администрации района за 1,1 млрд рублей, выделенные из краевого бюджета.
Егоров возместил 391 миллион в бюджет края, его выпустили из СИЗО. Дело о мошенничестве больше года расследует ФСБ и новостей о новых деталях нет. Из последнего известно, что региональное УФАС нашло нарушение в контракте — правительство края создало преимущества для «Сибиряка», а другим строителям — препятствия. Теперь правительство края оспаривает это решение.
Сам же Владимир Егоров и его семья вошли в топ-10 богатейших людей края.
Строительство многострадальной развязки через Северное шоссе идет несколько лет. Изначально ее должны были построить в конце 2020 года, но «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку в марте 2022 года — у той же компании. Сроком окончания работ назвали ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года мэр Владислав Логинов заявил, что у подрядчика есть «небольшая задержка по срокам».
Развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года. По дороге был разрешен технический проезд транспорта. В июле после дождей проблемная развязка начала разваливаться.