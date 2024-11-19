Rolls-Royce и Breguet: посмотрели, сколько стоят премиальные машины и часы Егорова

Судя по опубликованным кадрам, в доме Владимира Егорова есть как минимум девять наручных часов, которые вращаются на специальном стенде. Нам удалось распознать две модели. Одна из них — Franck Muller Mens из 18-каратного розового золота. Часы, которые выпустили в 2016 году, сейчас стоят 1,6 миллиона рублей.