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Posted 19 ноября, 08:39

Published 19 ноября, 08:39

Modified 19 ноября, 14:29

Updated 19 ноября, 14:29

Rolls-Royce и Breguet: посмотрели, сколько стоят премиальные машины и часы Егорова

Rolls-Royce и Breguet: посмотрели, сколько стоят премиальные машины и часы Егорова

19 ноября 2024, 08:39
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Дело Егорова
Следком показал кадры с обысков в доме у владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова, против которого возбудили второе уголовное дело о мошенничестве. «Проспект Мира» по оперативной съемке идентифицировал часы и автомобили Егорова и посмотрел, сколько они стоят.
Видео: Использован видеоряд из опубликованной оперативной съемки краевого СК. Музыка: Рink Floyd — Money. Монтаж: «Проспект Мира».

Судя по опубликованным кадрам, в доме Владимира Егорова есть как минимум девять наручных часов, которые вращаются на специальном стенде. Нам удалось распознать две модели. Одна из них — Franck Muller Mens из 18-каратного розового золота. Часы, которые выпустили в 2016 году, сейчас стоят 1,6 миллиона рублей.

Фото: СК Красноярского края

«Франки» не единственная швейцарская модель у Егорова. Также есть Breguet Marine Royale из розового золота, стоимость которых превышает 4 миллиона рублей.

Фото: СК Красноярского края

В гараже у Егорова стоят как минимум две машины. Первая — Rolls-Royce Cullinan 2020 года, которая записана на ООО «УСК „Сибиряк“». Стоимость такого премиального универсала с двигателем 6.8 литра и 571 лошадиной силой на «Авто.ру» варьируется 30 млн до 60 млн рублей.

Фото: СК Красноярского края

В гараже стоит еще и Range Rover Sport 2022 года, который записан на жену бизнесмена Наталью Егорову. Машина имеет 425 лошадиных сил и гибридный двигатель. Похожие машины стоят от 8,3 млн до 19,9 млн рублей.

Фото: СК Красноярского края

Сегодня, 19 ноября, стало известно, что против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства, которое согласовало стоимость, якобы похитили около 71 миллиона рублей.

Это второе уголовное дело против Владимира Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году.

Ранее Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцев. «Проспект Мира» по финансовым отчетностям за 2023 год выяснил, что Егоров имеет активов на 5,6 миллиарда рублей, выручка его компаний составила 10,8 млрд, а прибыль — 569,5 миллиона рублей.

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