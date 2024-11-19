Пачки денег и Rolls-Royce: СК показал кадры с обысков в особняке Егорова

Это второе уголовное дело против Владимира Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году.