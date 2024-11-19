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Posted 19 ноября, 05:12

Published 19 ноября, 05:12

Modified 19 ноября, 05:42

Updated 19 ноября, 05:42

Пачки денег и Rolls-Royce: СК показал кадры с обысков в особняке Егорова

Пачки денег и Rolls-Royce: СК показал кадры с обысков в особняке Егорова

19 ноября 2024, 05:12
Фото: СК Красноярского края.
Следственный комитет опубликовал кадры с обысков в доме у владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова, против которого возбудили второе уголовное дело о мошенничестве.

Сегодня, 19 ноября, стало известно, что против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководители «Сибиряка» и управления капитального строительства, которое согласовало стоимость, похитили около 71 миллиона рублей, считают следователи.

Судя по опубликованному видео, следователи пришли с сотрудниками УФСБ ранним утром. Когда Егорова просят ознакомиться с постановлением, он говорит: «Так, я понимаю. А вопрос какой? Мне адвоката надо бы».

Далее видно, что глава «Сибиряка» сидит на стуле, следователь зачитывает текст обвинения. После на кадрах показывают дорогостоящие часы, пачки денег (доллары и рубли). Также на видео — автомобили Rolls-Royce и Range Rover.

Видео: СК Красноярского края.

Это второе уголовное дело против Владимира Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году.

Ранее Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцев.

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