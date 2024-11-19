Пачки денег и Rolls-Royce: СК показал кадры с обысков в особняке Егорова

Posted 19 ноября, 05:12
Published 19 ноября, 05:12
Modified 19 ноября, 05:42
Updated 19 ноября, 05:42
Сегодня, 19 ноября, стало известно, что против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководители «Сибиряка» и управления капитального строительства, которое согласовало стоимость, похитили около 71 миллиона рублей, считают следователи.
Судя по опубликованному видео, следователи пришли с сотрудниками УФСБ ранним утром. Когда Егорова просят ознакомиться с постановлением, он говорит: «Так, я понимаю. А вопрос какой? Мне адвоката надо бы».
Далее видно, что глава «Сибиряка» сидит на стуле, следователь зачитывает текст обвинения. После на кадрах показывают дорогостоящие часы, пачки денег (доллары и рубли). Также на видео — автомобили Rolls-Royce и Range Rover.
Это второе уголовное дело против Владимира Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году.
Ранее Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцев.