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Posted 19 ноября, 04:30

Published 19 ноября, 04:30

Modified 19 ноября, 05:59

Updated 19 ноября, 05:59

«Сибиряк» оштрафовали на 660 тысяч за срыв срока строительства домов

«Сибиряк» оштрафовали на 660 тысяч за срыв срока строительства домов

19 ноября 2024, 04:30
Фото: Прокуратура Красноярского края.
ООО УСК «Сибиряк» оштрафовали на 660 тысяч рублей за нарушение сроков строительства ЖК Юбилейный, в котором строят дома для переселенцев из аварийного жилья и для детей-сирот.

Как сообщили в прокуратуре края, в марте 2022-го «Сибиряк» заключил с управлением капитального строительства контракт на строительство 9 многоквартирных домов. Работы стоимостью 3,9 млрд рублей проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

В новый комплекс планировалось переселить 811 семей из аварийных домов, еще 85 квартир предназначались для детей-сирот. Часть из них должны были получить жилье еще осенью прошлого года, однако подрядчик сорвал сроки.

Работы предполагалось выполнить в два этапа в срок до 25 ноября 2023-го и 30 июня 2024-го.

В июле 2023 года выяснилось, что строители отстают от графика. Тогда прокурор объявил гендиректору фирмы предостережение. Однако первые жители аварийных домов получили ключи от квартир только в декабре 2023 года.

Против руководителя «Сибиряка» возбудили административное дело за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств (часть 7 статьи 7.32 КоАП РФ). Представитель подрядчика заявил, что несоблюдение сроков никому вреда не причинило, и попросил не привлекать к наказанию. Однако суд назначил штраф 667 тысяч рублей.

За несоблюдение сроков исполнения по второму этапу контракта решается вопрос о возбуждении ещё одного административного дела по аналогичной статье.

  • Против владельца «Сибиряка» Владимира Егорова возбуждено два уголовных дела о мошенничестве. Второе связано с тем же управлением капитального строительства — Егорова подозревают в хищении 71 миллиона рублей при строительстве развязки на Северном шоссе в Красноярске.
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