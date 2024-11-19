«Сибиряк» оштрафовали на 660 тысяч за срыв срока строительства домов

Posted 19 ноября, 04:30
Published 19 ноября, 04:30
Modified 19 ноября, 05:59
Updated 19 ноября, 05:59
Как сообщили в прокуратуре края, в марте 2022-го «Сибиряк» заключил с управлением капитального строительства контракт на строительство 9 многоквартирных домов. Работы стоимостью 3,9 млрд рублей проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
В новый комплекс планировалось переселить 811 семей из аварийных домов, еще 85 квартир предназначались для детей-сирот. Часть из них должны были получить жилье еще осенью прошлого года, однако подрядчик сорвал сроки.
Работы предполагалось выполнить в два этапа в срок до 25 ноября 2023-го и 30 июня 2024-го.
В июле 2023 года выяснилось, что строители отстают от графика. Тогда прокурор объявил гендиректору фирмы предостережение. Однако первые жители аварийных домов получили ключи от квартир только в декабре 2023 года.
Против руководителя «Сибиряка» возбудили административное дело за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств (часть 7 статьи 7.32 КоАП РФ). Представитель подрядчика заявил, что несоблюдение сроков никому вреда не причинило, и попросил не привлекать к наказанию. Однако суд назначил штраф 667 тысяч рублей.
За несоблюдение сроков исполнения по второму этапу контракта решается вопрос о возбуждении ещё одного административного дела по аналогичной статье.