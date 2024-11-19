Следователи изъяли у Егорова больше 15 миллионов, золотые слитки и машины

Posted 19 ноября, 10:09
Published 19 ноября, 10:09
Modified 19 ноября, 10:46
Updated 19 ноября, 10:46
Против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства, которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.
Сотрудники СК и УФСБ провели обыски в особняке Егорова. Силовики изъяли документы, имеющие значение для расследования дела, два дорогостоящих автомобиля, компьютерную технику, слитки золота и деньги: около 5 млн рублей, более 100 тысяч долларов США, около 3 тысяч евро.
Коллекцию часов забирать не стали, так как «для обеспечения приговора достаточного того, что изъяли».
Егорова допросили, свою вину он не признает. Его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения — ее изберет суд в течение двух дней.