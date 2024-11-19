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Posted 19 ноября, 10:09

Published 19 ноября, 10:09

Modified 19 ноября, 10:46

Updated 19 ноября, 10:46

Следователи изъяли у Егорова больше 15 миллионов, золотые слитки и машины

Следователи изъяли у Егорова больше 15 миллионов, золотые слитки и машины

19 ноября 2024, 10:09
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Дело Егорова
Следователи провели обыски в особняке и офисе владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова, против которого возбудили второе уголовное дело о мошенничестве. Силовики изъяли деньги и другое имущество.

Против Егорова возбудили уголовное дело из-за развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства, которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.

Сотрудники СК и УФСБ провели обыски в особняке Егорова. Силовики изъяли документы, имеющие значение для расследования дела, два дорогостоящих автомобиля, компьютерную технику, слитки золота и деньги: около 5 млн рублей, более 100 тысяч долларов США, около 3 тысяч евро.

Коллекцию часов забирать не стали, так как «для обеспечения приговора достаточного того, что изъяли».

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Егорова допросили, свою вину он не признает. Его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения — ее изберет суд в течение двух дней.

  • Это второе уголовное дело против Владимира Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году.
  • Ранее Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцев. «Проспект Мира» по финансовым отчетностям за 2023 год выяснил, что Егоров имеет активов на 5,6 миллиарда рублей, выручка его компаний составила 10,8 млрд, а прибыль — 569,5 миллиона рублей.
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