Следователи изъяли у Егорова больше 15 миллионов, золотые слитки и машины

Сотрудники СК и УФСБ провели обыски в особняке Егорова. Силовики изъяли документы, имеющие значение для расследования дела, два дорогостоящих автомобиля, компьютерную технику, слитки золота и деньги: около 5 млн рублей, более 100 тысяч долларов США, около 3 тысяч евро.