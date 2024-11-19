«Прошла возле лица»: в Сосновоборске труба едва не убила пассажирку машины

Posted 19 ноября, 03:06
Published 19 ноября, 03:06
Modified 19 ноября, 03:58
Updated 19 ноября, 03:58
Все произошло накануне вечером, 18 ноября, в Сосновоборске на проспекте Мира. В одном из мессенджеров местная жительница рассказала, что на пешеходном переходе ее пропустила водительница «Хонды».
«В тот момент сзади [водитель грузовика] как летел, так и влетел. А труба соскользнула по крыше. Как тонкую бумагу, бац-бац и уже в лобовом. На переднем пассажирском сидела девочка 15-17 лет. Я очень испугалась за нее, так как труба прошла возле ее лица».
«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции рассказали, что 34-летний водитель грузовика Mitsubishi выбрал небезопасную дистанцию и врезался в Honda под управлением 31-летней женщины.
«После столкновения столб слетел с грузовика и упал на легковой автомобиль. В результате ДТП водитель и пассажир не пострадали».
В ведомстве уточнили, что оба водителя были трезвыми.