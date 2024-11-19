prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 03:06

Published 19 ноября, 03:06

Modified 19 ноября, 03:58

Updated 19 ноября, 03:58

В Сосновоборске металлическая труба чуть не убила пассажирку легковушки

«Прошла возле лица»: в Сосновоборске труба едва не убила пассажирку машины

19 ноября 2024, 03:06

В Сосновоборске металлическая труба чуть не убила пассажирку легковушки

Под Красноярском металлическая труба, слетевшая с грузовика, пробила стекло легковушки и едва не убила пассажирку.

Все произошло накануне вечером, 18 ноября, в Сосновоборске на проспекте Мира. В одном из мессенджеров местная жительница рассказала, что на пешеходном переходе ее пропустила водительница «Хонды».

«В тот момент сзади [водитель грузовика] как летел, так и влетел. А труба соскользнула по крыше. Как тонкую бумагу, бац-бац и уже в лобовом. На переднем пассажирском сидела девочка 15-17 лет. Я очень испугалась за нее, так как труба прошла возле ее лица».

«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции рассказали, что 34-летний водитель грузовика Mitsubishi выбрал небезопасную дистанцию и врезался в Honda под управлением 31-летней женщины.

«После столкновения столб слетел с грузовика и упал на легковой автомобиль. В результате ДТП водитель и пассажир не пострадали».

В ведомстве уточнили, что оба водителя были трезвыми.

  • Тут мы рассказывали о том, как в начале ноября в Уяре бревна выпали из полуприцепа и раздавили рядом стоящий автомобиль.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярский край#ГИБДД#Сосновоборск#Водитель#Пассажир#Грузовик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика