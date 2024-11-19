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Posted 19 ноября, 02:21

Published 19 ноября, 02:21

Modified 19 ноября, 02:21

Updated 19 ноября, 02:21

В Ачинске агрессивная собака напала на 10-летнюю девочку

В Ачинске собака накинулась на 10-летнюю девочку. Это второй случай в городе за месяц

19 ноября 2024, 02:21
Фото: 1MI.

В Ачинске агрессивная собака напала на 10-летнюю девочку

В Красноярском крае в Ачинске собака напала на 10-летнюю девочку. Животное укусило школьницу за ногу.

Пользователи соцсетей рассказали, что все произошло в минувшую субботу, 16 ноября. По словам очевидцев, школьница шла по улице в магазин и на нее внезапно набросилась собака. Животное укусило девочку за ногу.

Выяснилось, что у собаки есть хозяин. Жители Ачинска в соцсетях утверждают, что собака неоднократно проявляла агрессию и прохожие делали замечания хозяину питомца.

В краевом Следкоме заявили, что по факту происшествия завели уголовное дело.

  • В начале ноября мы рассказывали о том, как в Ачинске алабай набросился на 12-летнего школьника. Собака кусала подростка за лицо, руки и ноги.
  • С начала 2024 года собаки покусали больше 3 тысяч жителей Красноярского края. Большинство пострадавших — взрослые. При этом от укусов пострадали и дети — 1184 ребенка.
  • Больше всего пострадавших от укусов собак зафиксировано в Красноярске, Минусинске, Ачинске, Канске и Емельяновском районе.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Нападение#Красноярский край#Ачинск#Собака#СК#Уголовное дело#Школьница#Укус
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