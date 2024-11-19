В Ачинске собака накинулась на 10-летнюю девочку. Это второй случай в городе за месяц

Posted 19 ноября, 02:21
Published 19 ноября, 02:21
Modified 19 ноября, 02:21
Updated 19 ноября, 02:21
Пользователи соцсетей рассказали, что все произошло в минувшую субботу, 16 ноября. По словам очевидцев, школьница шла по улице в магазин и на нее внезапно набросилась собака. Животное укусило девочку за ногу.
Выяснилось, что у собаки есть хозяин. Жители Ачинска в соцсетях утверждают, что собака неоднократно проявляла агрессию и прохожие делали замечания хозяину питомца.
В краевом Следкоме заявили, что по факту происшествия завели уголовное дело.