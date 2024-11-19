В Красноярске откроется второй филиал популярного азиатского стритфуда. Где?

Posted 19 ноября, 11:59
Published 19 ноября, 11:59
Modified 19 ноября, 12:05
Updated 19 ноября, 12:05
Владелец заведения Иван Проворов рассказал Ngs24.ru, что кафе заработает на Взлетке, в районе «Первой башни».Планируется, что точка откроется в декабре.
В этом филиале будет больше посадочных мест и фирменный дизайн с граффити и неоновой подсветкой. В меню также ожидаются изменения во всех филиалах. Сейчас в меню: рамен, рис, удон и различные закуски.
Сейчас в городе уже работает одна — на Новосибирской. В 2ГИС его оценили на 3,9 звезды из 5. В положительных отзывах пишут о приятной атмосфере, вкусной еде и больших порциях, в негативны — о «не очень приветливом» персонале и «невкусном» рамене.