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Posted 19 ноября, 11:59

Published 19 ноября, 11:59

Modified 19 ноября, 12:05

Updated 19 ноября, 12:05

В Красноярске откроется второй филиал популярного азиатского стритфуда

В Красноярске откроется второй филиал популярного азиатского стритфуда. Где?

19 ноября 2024, 11:59
Фото: Xianggang 香港 | Сянган, vk.com.

В Красноярске откроется второй филиал популярного азиатского стритфуда

В Красноярске откроется второй филиал популярного азиатского стритфуда Xianggang.

Владелец заведения Иван Проворов рассказал Ngs24.ru, что кафе заработает на Взлетке, в районе «Первой башни».Планируется, что точка откроется в декабре.

В этом филиале будет больше посадочных мест и фирменный дизайн с граффити и неоновой подсветкой. В меню также ожидаются изменения во всех филиалах. Сейчас в меню: рамен, рис, удон и различные закуски.

Сейчас в городе уже работает одна — на Новосибирской. В 2ГИС его оценили на 3,9 звезды из 5. В положительных отзывах пишут о приятной атмосфере, вкусной еде и больших порциях, в негативны — о «не очень приветливом» персонале и «невкусном» рамене.

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