В Красноярске откроется второй филиал популярного азиатского стритфуда. Где?

Сейчас в городе уже работает одна — на Новосибирской. В 2ГИС его оценили на 3,9 звезды из 5. В положительных отзывах пишут о приятной атмосфере, вкусной еде и больших порциях, в негативны — о «не очень приветливом» персонале и «невкусном» рамене.