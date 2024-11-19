prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 07:01

Published 19 ноября, 07:01

Modified 19 ноября, 08:46

Updated 19 ноября, 08:46

В Красноярске продают квартиру за 55 млн с позолоченными люстрами от Сваровски

В Красноярске продают квартиру за 55 млн с позолоченными люстрами от Сваровски

19 ноября 2024, 07:01
Фото: cian.ru.
В Красноярске на Взлетке за 55,5 млн рублей продают пятикомнатную квартиру с ремонтом в классическом стиле. Объявление появилось на сайте Циан.

В описании указано, что общая площадь квартиры — 340 квадратных метров. Она расположена в доме 2005 года постройки, который находится на улице Молокова.

Автор объявления пишет, что квартира с ремонтом в классическом стиле (лестница из дуба, паркет, лепнина и теплые полы) расположена на 3 этажах.

На первом этаже — холл-зал, кухня, две спальни, санузел и прачечная, гардеробная и лоджия. На втором — спальня, ванная, мансарда с видом на Красноярск.

Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублейКвартира за 55,5 млн рублей
Квартира за 55,5 млн рублей. Фото: cian.ru
«Мансарда скрыта от посторонних глаз, что позволяет уединится и принять солнечные ванны, искупаться в бассейне или просто принять гостей, приготовив шашлычок».

На третьем этаже находятся тренажеры, зона отдыха с сауной и огромным аквариумом. Указано, что покупателю остается практически вся мебель, люстры (позолоченные с кристаллами Сваровски), частично техника.

Отмечается, что дом оснащен подземной парковкой и собственной закрытой придомовой территорией.

Читайте также:
«Почти Лувр или Эрмитаж»: в Красноярске продают квартиру-дворец за 45 миллионовРядом с мэрией Красноярска продают квартиру за 100 млн. Там есть сауна и бильярдВ Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недвижимость#Квартира#Молокова#Продажа#Взлетка#Объявление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика