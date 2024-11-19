В Красноярске продают квартиру за 55 млн с позолоченными люстрами от Сваровски

Posted 19 ноября, 07:01
Published 19 ноября, 07:01
Modified 19 ноября, 08:46
Updated 19 ноября, 08:46
В описании указано, что общая площадь квартиры — 340 квадратных метров. Она расположена в доме 2005 года постройки, который находится на улице Молокова.
Автор объявления пишет, что квартира с ремонтом в классическом стиле (лестница из дуба, паркет, лепнина и теплые полы) расположена на 3 этажах.
На первом этаже — холл-зал, кухня, две спальни, санузел и прачечная, гардеробная и лоджия. На втором — спальня, ванная, мансарда с видом на Красноярск.
«Мансарда скрыта от посторонних глаз, что позволяет уединится и принять солнечные ванны, искупаться в бассейне или просто принять гостей, приготовив шашлычок».
На третьем этаже находятся тренажеры, зона отдыха с сауной и огромным аквариумом. Указано, что покупателю остается практически вся мебель, люстры (позолоченные с кристаллами Сваровски), частично техника.
Отмечается, что дом оснащен подземной парковкой и собственной закрытой придомовой территорией.